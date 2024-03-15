Ванные пены с успокаивающим ароматом и составом без продуктов животного происхождения

Пены для ванны с расслабляющим ароматом и веганским составом

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Просто посвятите вечер себе, если накопилась усталость: отключите телефон и насладитесь расслабляющей ванной. Выберите действительно качественные пены и масла с успокаивающими ароматами, часто с натуральным составом.

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Diptyque предлагает пену для ванны Eau Rose с легким цветочным ароматом, включающим ноты розы, черной смородины и бергамота. Это средство способствует расслаблению и борется со стрессом и усталостью. Ее текстура при соприкосновении с водой превращается в пышную пену, напоминающую взбитые сливки.

Frederic Malle также предлагает пену для ванны, воспроизводящую ароматы их парфюмов. Например, Portrait Of A Lady с восточно-цветочными нотами. Аромат этой пены сохраняется на коже еще несколько часов после ванны, способствуя глубокой релаксации и хорошему сну.

Thalgo предлагает молочную ванну с Mer Des Indles, которая расслабляет тело и мышцы, а также снимает усталость. Это средство также подарит нежный пудровый аромат.

Clarins предлагает расслабляющую пену для ванны с формулой на основе эфирных масел ромашки, базилика и экстрактов зверобоя, липы и валерьяны. Этот состав помогает устранить мышечное напряжение и успокаивает за считанные минуты.

L'Occitane создали пену для ванны Verveine, с ароматом лимонной свежести, который пробуждает тело и разум.

Hempz предлагает пену для ванны Koa & Sweet Almond, состоящую из 100% натуральных масел и экстрактов. Это средство увлажняет и питает кожу, а его аромат коа и миндаля помогает настроиться на оптимизм.

Jo Malone предлагает масло для ванны Pomegranate Noir с экзотическим и глубоким ароматом граната, розового перца, лилии, гваякового дерева и пачули. Это средство также содержит ухаживающие компоненты, такие как экстракты сладкого миндаля и масла семян жожоба и авокадо.





Твердая пена для ванны