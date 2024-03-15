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Выбор солнцезащитных очков: советы для подбора идеальной оправы под тон кожи

Как выбрать солнцезащитные очки, соответствующие тону кожи: экспертные советы

1:01
Моя семья » Красота и стиль

Вы любите яркие солнцезащитные очки? Аксессуар, подходящий к тону вашей кожи, добавит вам стиля и подчеркнет естественную красоту. Модные эксперты beautyglimpse.com дают несколько советов по выбору оправы, подходящей именно вам.

Как выбрать солнцезащитные очки, соответствующие тону кожи: экспертные советы
Фото: Unsplash by Riccardo Fissore is licensed under public domain
  • Для светлой кожи: яркие цвета, такие как красный или оранжевый, станут идеальным дополнением к вашему образу, создавая модный и яркий стиль.
  • Для пшеничного оттенка: темные или яркие оттенки, например, темно-синий или черный, подчеркнут вашу утонченность и изысканность.
  • Для персикового оттенка: пастельные цвета, такие как серый или оливково-зеленый, придадут вашему облику нотку элегантности и шарма.
  • Для темной кожи: светлые оправы, например, коричневые или золотые, подчеркнут ваши черты лица и сохранят ваш изысканный вид.

Подбирая солнцезащитные очки под свой тон кожи, вы подчеркнете свой стиль и создадите неповторимый образ.

Тип лица при выборе очков - хорошо, но этого МАЛО! Как подойти к поиску лучших для себя очков. 12+
Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
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