Все, что вы хотели узнать о рыбьем жире

Рыбий жир: все, что вы хотели знать

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В Англии детям до пяти лет не назначают рыбий жир из-за высокого риска отравлений, и несмотря на его положительные свойства, существуют противопоказания для его применения. Рыбий жир, впервые примененный в качестве биологически активной добавки более 150 лет назад, стал известен благодаря своему положительному воздействию на здоровье. Изначально его использовали как средство для повышения иммунитета и укрепления здоровья, особенно оценивая его положительный эффект на работу мозга и кожи за счет содержания Омега-3 жирных кислот. Однако, из-за загрязнения морей, в СССР и Англии были введены временные запреты на его применение, а сегодня его использование у детей до пяти лет продолжает вызывать опасения из-за риска отравлений ртутью.

Фото: unsplash.com by Кристофер Кэмпбелл chrisjoelcampbell is licensed under Creative Commons CC0 1.0

Научные исследования показали, что рыбий жир не всегда оправдывает ожидания в плане преимуществ для здоровья. Одно исследование показало, что его прием не снижает симптомы послеродовой депрессии у женщин и не способствует развитию младенцев. Однако, есть данные о положительном влиянии рыбьего жира на риск преждевременных родов и работу сердечно-сосудистой системы.

Противопоказания для приема рыбьего жира включают сахарный диабет, гипервитаминоз витаминов А и D, нарушения свертываемости крови, аллергию на продукт, гипертериоз, патологии печени, желчекаменную болезнь. Специалисты рекомендуют принимать рыбий жир курсами, не более двух раз в год, учитывая экологическую ситуацию и риск загрязнения морской рыбы тяжелыми металлами.





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