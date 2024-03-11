Секреты красоты во время отпуска: эффективные методы удержания загара и вот 8 прекрасных продуктов

Секреты красоты на отдыхе: эффективные способы продления загара и вот 8 отличных продуктов

2:01 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Бьюти-совет заключается в использовании средств для продления загара, способных восстановить кожу после воздействия солнечных лучей и сохранить загар на протяжении более длительного периода. Особое внимание следует уделить натуральному составу. Продукты могут содержать масла, пантенол, и экстракты моркови.

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Среди эффективных продуктов:

Молочко для тела Sun And Done от Beautific, созданное специально для продления загара. Он содержит босвелию и эритрулозу, а также макадамию и пантенол, обеспечивая увлажнение и успокаивая кожу. Цена: 1045 рублей.

Крем для лица Repair Apres-Soleil от Esthederm, который интенсивно увлажняет и восстанавливает кожу лица. Цена: 6366 рублей.

Бальзам Ultra Fresh Monoi Balm для лица и тела от Dior Bronze, Dior, увлажняющий и освежающий кожу. Цена: 3850 рублей.

Крем для тела "Усилитель загара" от Ambre Solaire, Garnier, содержащий глицерин и витамин Е для увлажнения и усиления загара. Цена: 695 рублей.

Гель для тела Aquamare Body от Aldo Coppola с бурыми водорослями и гиалуроновой кислотой для восстановления кожи. Цена: 6200 рублей.

Масло для тела Golden Tan Maximizer от Lancaster, содержащее увлажняющие комплексы и натуральные масла для успокоения кожи и продления загара. Цена: 4300 рублей.

Крем для лица и тела Sun Soul от [comfort zone] с органическим аргановым маслом и маслом, богатым токоферолами и линолевой кислотой, для восстановления кожи. Цена: 2300 рублей.

Крем Super Soin Apres Soleil от Sisley с маслами рапса и карите, физалисом и стевией для ухода за кожей и продления загара. Цена: 16 820 рублей.



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