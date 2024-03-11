Секреты красоты во время отпуска: эффективные методы удержания загара и вот 8 прекрасных продуктов

Бьюти-совет заключается в использовании средств для продления загара, способных восстановить кожу после воздействия солнечных лучей и сохранить загар на протяжении более длительного периода. Особое внимание следует уделить натуральному составу. Продукты могут содержать масла, пантенол, и экстракты моркови.
Фото: openverse.org by ibm4381 is licensed under CC BY 2.0.
Среди эффективных продуктов:
Молочко для тела Sun And Done от Beautific, созданное специально для продления загара. Он содержит босвелию и эритрулозу, а также макадамию и пантенол, обеспечивая увлажнение и успокаивая кожу. Цена: 1045 рублей.
Крем для лица Repair Apres-Soleil от Esthederm, который интенсивно увлажняет и восстанавливает кожу лица. Цена: 6366 рублей.
Бальзам Ultra Fresh Monoi Balm для лица и тела от Dior Bronze, Dior, увлажняющий и освежающий кожу. Цена: 3850 рублей.
Крем для тела "Усилитель загара" от Ambre Solaire, Garnier, содержащий глицерин и витамин Е для увлажнения и усиления загара. Цена: 695 рублей.
Гель для тела Aquamare Body от Aldo Coppola с бурыми водорослями и гиалуроновой кислотой для восстановления кожи. Цена: 6200 рублей.
Масло для тела Golden Tan Maximizer от Lancaster, содержащее увлажняющие комплексы и натуральные масла для успокоения кожи и продления загара. Цена: 4300 рублей.
Крем для лица и тела Sun Soul от [comfort zone] с органическим аргановым маслом и маслом, богатым токоферолами и линолевой кислотой, для восстановления кожи. Цена: 2300 рублей.
Крем Super Soin Apres Soleil от Sisley с маслами рапса и карите, физалисом и стевией для ухода за кожей и продления загара. Цена: 16 820 рублей.
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна. Телефон: +7 (499) 641-41-69 Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]
*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ