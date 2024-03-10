Специалисты делятся советами по созданию прически с челкой, которая сохранит свою форму даже при жаре и ветре

Многие дамы избегают челок из-за необходимости укладывать ее ежедневно. Тем не менее, правильно подобранная стрижка и использование определенных средств могут значительно облегчить этот процесс. Вот несколько советов и средств от стилистов:
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Для того чтобы челка держалась на месте, волосы следует сделать более плотными. Текстурирующие спреи, такие как Balloon dry volume spray или Bleu от R+Co, помогут сохранить форму челки и добавить объема, при этом сохраняя подвижность.
В зависимости от типа волос и ожиданий от челки, выбор между прямой ровной челкой и более легкой формой, такой как "шторки", может быть решающим. Экспериментировать можно, но не забывайте оставлять достаточно густоты волос в боковых зонах.
При укладке челки лучше не использовать средства для разглаживания, чтобы избежать жирности в прикорневой зоне. Вместо этого можно использовать текстурирующие средства, такие как Soft Texture от Osis+, которые обеспечат фиксацию и сохранят естественный вид волос.
Для укладки челки и волос в целом стоит предпочитать легкие средства, такие как термозащитный крем Real Shea от Rated Green или сыворотка-филлер Eliokap на основе гиалуроновой кислоты, которые не утяжелят волосы и обеспечат увлажнение.
Не стесняйтесь использовать различные инструменты для укладки, такие как бигуди, стайлер Dyson и фен, а также закрепить укладку легким лаком фиксации.
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