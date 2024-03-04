Что нужно делать, чтобы не торчали волосы при укладке: простые шаги для идеальной прически

Избавьтесь от непослушных волос: четыре простых шага для совершенной укладки

1:16 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

При укладке волос вы, вероятно, сталкивались с нежелательными маленькими волосками, торчащими из прически. Они могут появляться из-за роста новых волос или из-за ломкости уже существующих. Хотя предотвратить их появление трудно, вы можете сделать их более послушными и красивыми с помощью нескольких простых шагов от Wikihow.com.

Фото: unsplash.com by Pete Bellis petebellis is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Укладывайте волосы, когда они мокрые. Для лучшего контроля над волосами начинайте укладку, пока они еще влажные. Используйте пульверизатор, чтобы увлажнить шевелюру вдоль линии её роста. Разглаживающее средство. Нанесите небольшое количество сыворотки или крема для разглаживания волос на пальцы и равномерно распределите его по линии роста волос. Высушите феном. Используйте фен на низкой скорости, направляя насадку вниз. Сглаживайте волосы пальцами, чтобы сохранить форму. Лак для волос. Нанесите немного лака на чистую зубную щетку или расчёску для бровей и аккуратно пройдите ею по торчащим волоскам вдоль линии роста. Это придаст им форму и сделает прическу более аккуратной.

Эти простые шаги помогут вам добиться гладких и красивых волос без лишних трудностей.