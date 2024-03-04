Как обеспечить уход за жирной кожей, чтобы избежать использования тонального крема?

Жирная кожа, склонная к высыпаниям, могла казаться непобедимой проблемой в молодости, заставляя прибегать к тоннам тонального крема. Вместе с косметологом, разработали несколько правил, которые помогли мне добиться успеха.
Правило №1: Избегайте механических чисток для лица, так как они могут привести к инфицированию и оставить на коже темные пятна и рубцы.
Правило №2: Ежедневно используйте легкий пилинг, который поможет избавиться от мертвых клеток. Мой выбор — Beauty Style с энзимом папайи.
Правило №3: Проводите курсы средних пилингов ТСА в осенне-зимний период, предпочтительно избегая их летом из-за риска пигментации.
Правило №4: Позволяйте коже отдыхать минимум раз в неделю, отказываясь от всех косметических средств и уделяя внимание детоксу организма.
Правило №5: Принимайте цинк и омега-3 жирные кислоты, которые помогут контролировать работу сальных желез и уменьшат воспаление.
Правило №6: Употребляйте пробиотики, чтобы поддерживать здоровую микрофлору кишечника и предотвращать воспалительные процессы.
Правило №7: Следите за питанием, предпочитая овощи, фрукты, крупы и птицу, а избегая продукты, содержащие гормоны, которые могут негативно сказаться на коже.
Правило №8: Раз в год делайте неабляционную шлифовку, которая сделает кожу более ровной и способствует выработке коллагена и эластина, помогая поддерживать молодость и красоту кожи.
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