Как обеспечить уход за жирной кожей, чтобы избежать использования тонального крема?

Как ухаживать за жирной кожей, чтобы отказаться от тонального крема

1:31 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Жирная кожа, склонная к высыпаниям, могла казаться непобедимой проблемой в молодости, заставляя прибегать к тоннам тонального крема. Вместе с косметологом, разработали несколько правил, которые помогли мне добиться успеха.

Фото: openverse.org by colourauthority.com is licensed under CC BY 2.0.

Правило №1: Избегайте механических чисток для лица, так как они могут привести к инфицированию и оставить на коже темные пятна и рубцы.

Правило №2: Ежедневно используйте легкий пилинг, который поможет избавиться от мертвых клеток. Мой выбор — Beauty Style с энзимом папайи.

Правило №3: Проводите курсы средних пилингов ТСА в осенне-зимний период, предпочтительно избегая их летом из-за риска пигментации.

Правило №4: Позволяйте коже отдыхать минимум раз в неделю, отказываясь от всех косметических средств и уделяя внимание детоксу организма.

Правило №5: Принимайте цинк и омега-3 жирные кислоты, которые помогут контролировать работу сальных желез и уменьшат воспаление.

Правило №6: Употребляйте пробиотики, чтобы поддерживать здоровую микрофлору кишечника и предотвращать воспалительные процессы.

Правило №7: Следите за питанием, предпочитая овощи, фрукты, крупы и птицу, а избегая продукты, содержащие гормоны, которые могут негативно сказаться на коже.

Правило №8: Раз в год делайте неабляционную шлифовку, которая сделает кожу более ровной и способствует выработке коллагена и эластина, помогая поддерживать молодость и красоту кожи.





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