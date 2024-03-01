Какие преимущества предоставляет бандажное обертывание и как его можно выполнить в домашних условиях

Зачем вам бандажное обертывание и как его сделать дома

1:16 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Редактор Beautyhack Наталия Капица рассказывает о своем опыте бандажного обертывания дома и дает рекомендации по его повторению.

Фото: flickr.com by Earl McGehee is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Наталия, будучи худой по природе, столкнулась с проблемой появления неэстетичных бугорков на теле, что подтолкнуло ее к поиску способов улучшить состояние кожи. Изучив информацию о бандажном обертывании, она решила попробовать эту процедуру.

Бандажное обертывание стало популярным в SPA-салонах благодаря обещаниям быстрого снижения объемов уже после первой процедуры. Этот метод основан на применении бандажей, пропитанных специальными гелями, направленными на уменьшение отечности, улучшение лимфодренажа и кровообращения.

Процедура разделяется на три типа: разогревающее, противоотечное и охлаждающее обертывание. Каждый тип имеет свои особенности и подходит для решения определенных проблем кожи.

Наталия провела курс из 10 процедур с разогревающим гелем на основе кайенского перца. Результаты оказались впечатляющими: ее кожа стала более гладкой, упругой и ровной. Она также соблюдала рекомендации по питанию и употреблению жидкости, что, по ее мнению, усилило эффект обертывания.

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