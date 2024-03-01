Секрет матового и стойкого макияжа губ: три простых шага для безупречного внешнего вида

Три шага к совершенным матовым губам: советы от профессиональных визажистов

1:37 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Одним из ключевых элементов макияжа являются губы, которые могут стать настоящим акцентом вашего образа. Однако, для достижения идеального вида, особенно зимой, когда кожа требует особого внимания, важно правильно подготовить кожу перед нанесением помады. Следуя эти несложным шагам от beautylish.com, вы сможете добиться эффекта матовых, гладких губ, которые будут держаться весь день.

Фото: commons.wikimedia.org by Raysonho @ Open Grid Scheduler / Grid Engine is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Шаг 1. Подготовка с помощью скраба

Зимой губы часто подвержены шелушению, поэтому важно подготовить их перед нанесением помады. Используйте скраб для губ, чтобы сделать их гладкими и мягкими. Не забудьте тщательно смыть средство водой и подсушить губы перед следующим шагом.

Шаг 2. Контур с помощью карандаша

Карандаш для губ - ваш незаменимый помощник при создании ровных и четких контуров. Выберите матовый карандаш близкий по оттенку к цвету помады. Нанесите его, начиная с нижней губы, аккуратно обводя их контур. Для создания эффекта объема можно немного выйти за естественную линию губ.

Шаг 3. Нанесение помады

Некоторые визажисты рекомендуют нанести немного рассыпчатой пудры на губы, чтобы помада держалась лучше. Если вы этого не делали, переходите к следующему шагу. Нанесите помаду по всей поверхности губ. Используйте салфетку для удаления излишков средства с зубов. Подправьте макияж консилером, если есть какие-то недостатки.

Следуя этой простой инструкции, вы сможете создать идеальный образ за считанные минуты!