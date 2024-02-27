Вместо зубной щетки можно использовать это приспособление: его рекомендовал ещё пророк Мухаммед

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Что такое мисвак и может ли он заменить зубную пасту и щетку

1:29
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Органический тренд распространяется и на стоматологию, привлекая внимание к древнему гигиеническому средству — мисваку. Мисвак — это палочка из дерева сальвадора персидская, используемая для чистки зубов. Благодаря естественным свойствам дерева, мисвак обладает противовоспалительным, антибактериальным и ранозаживляющим действием. Его рекомендовал использовать даже пророк Мухаммед. Древесина сальвадоры содержит множество полезных веществ, таких как витамины, микроэлементы, гликозиды и дубильные вещества, которые благотворно воздействуют на зубную эмаль, десны и микрофлору ротовой полости.

Что такое мисвак и может ли он заменить зубную пасту и щетку
Фото: Certo Xornal from Ribeira, Galicia, España. Saúde bucodental

Процесс использования мисвака включает нарезание палочек длиной 15-20 см и очищение кончика от коры. Затем кончик палочки разжевывается, превращаясь в щетку. Мисвак также используется для приготовления настоек и растворов, которые добавляются в зубные порошки, пасты и ополаскиватели. В фармакологии мисвак применяется для подавления роста болезнетворных бактерий и улучшения состояния полости рта.

Однако следует помнить, что мисвак не полностью заменяет зубные щетки и пасты. Перед использованием мисвака вместо обычной гигиенической продукции важно проконсультироваться со стоматологом для подбора оптимальной длины волокон и их жесткости. Регулярное посещение дантиста и профессиональная гигиена также остаются важными аспектами здоровья полости рта.

Почему я отказался от зубной пасты?Что такое мисвак? Как пользоваться?
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
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