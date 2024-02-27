Пять действий, которые следует избегать, чтобы сохранить здоровье эмали зубов

Пять вещей, которые не стоит делать, чтобы сохранить эмаль зубов

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Несмотря на передовые технологии стоматологии, восстановление эмали и дентина зубов невозможно, а их природная регенерация не предусмотрена. Чтобы сохранить красоту улыбки, специалисты рекомендуют избегать определенных действий:

Фото: Certo Xornal from Ribeira, Galicia, España. Saúde bucodental

Использовать зубную щетку с жесткой щетиной и домашнее отбеливание, так как они разрушают эмаль химически и механически. Постоянно грызть ногти, так как это может ввести патогенную микрофлору и привести к разрушению зубов. Похрустывать твердыми закусками, так как они могут повредить эмаль и вызвать ее разрушение. Использовать зубы в качестве мультитула, так как они не предназначены для открывания бутылок и других подобных действий. Скрежетать зубами, что может привести к истончению и разрушению эмали.

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