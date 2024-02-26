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Революционная методика для улучшения состояния кожи и ее здоровья: что такое галивация и для кого она предназначена

Что такое галивация и кому она подходит

1:32
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Исходя из последних исследований, причины появления акне могут быть различными, включая питание, недостаточное очищение кожи перед сном и неудачный выбор косметических средств. Но существует эффективный метод борьбы с проблемной кожей — курс процедур "Галивация", который предназначен для улучшения состояния кожи и решения проблем с акне.

Что такое галивация и кому она подходит
Фото: Женский развлекательный сайт "Милая Я"

Этот метод разработан российскими учеными и является уникальным научным достижением. Основным инструментом в процедуре является галиватор, который позволяет эффективно очищать кожу и справляться с акне, угревой сыпью и другими высыпаниями. Процедура включает в себя использование галиватора для очистки кожи, обработку аргоновой плазмой для ускоренной регенерации и нанесение натурального препарата серии EOS. Результаты процедуры уже заметны после первого сеанса: кожа становится матовой, бархатистой и здоровой. Галивация успешно справляется с проблемами жирной и комбинированной кожи, а также улучшает состояние кожи при появлении признаков старения, пигментных пятен и себореи.

Важно отметить, что процедура не вызывает побочных эффектов и может быть повторена через 30 дней для достижения долгосрочных результатов.

Противопоказания к проведению процедуры включают беременность, сердечно-сосудистые заболевания, купероз, повышенное давление и другие. Этот метод получил подтверждение на мировом уровне и рекомендуется как эффективное решение для проблемной кожи и акне.

Галивация — эффективный способ избавления от прыщей или очередная пустышка
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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