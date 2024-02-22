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Какие последствия могут возникнуть на лице в случае использования низкокачественных филлеров

Косметолог рассказал, что будет с лицом, если вколоть некачественные филлеры

2:26
Моя семья » Красота и стиль

Контурная пластика лица, известная также как "уколы красоты", становится все более популярной, предоставляя возможность видоизменить лицо без хирургического вмешательства. Однако насколько безопасны такие процедуры для организма? Подобные вопросы всегда волнуют тех, кто решает обратиться к косметологу. Последствия использования низкокачественных филлеров могут быть крайне серьезными.

Косметолог рассказал, что будет с лицом, если вколоть некачественные филлеры
Фото: flickr.com by Alex is licensed under Attribution 2.0 Generic

 Эта процедура часто рассматривается как альтернатива пластической хирургии, позволяя достичь сходного результата без операционного вмешательства.

Однако в погоне за красотой некоторые люди обращаются к непрофессиональным специалистам, считая, что для проведения "уколов красоты" не требуются особые навыки и опыт, поскольку процедура кажется достаточно простой. Не задумываясь о возможных последствиях, они подвергают свое здоровье риску. Использование низкокачественных филлеров может привести к серьезным проблемам, о чем рассказывает косметолог-тренер и бьюти-эксперт Лана Аббасова, имеющая более 15-летний опыт работы.

Лана Аббасова, косметолог-тренер и бьюти-эксперт, предупреждает о нескольких опасных последствиях применения некачественных филлеров:

  • Отечное лицо: использование низкокачественных филлеров, содержащих гиалуроновую кислоту, может вызвать сильный отек после процедуры, который не исчезнет в течение нескольких дней. Длительный отек может привести к одутловатости лица.
  • Птоз: введение филлеров в область вокруг глаз может привести к образованию капсул, которые утяжеляют кожу и могут вызвать провисание тканей, что делает лицо более одутловатым и снижает овал.
  • Некроз: при использовании филлеров в области носа существует риск блокировки кровотока, что может привести к некрозу, то есть гибели живой ткани.

Контурная пластика лица может дать хороший результат, особенно когда другие методики не могут справиться с конкретными эстетическими проблемами. Однако важно помнить, что использование качественных филлеров и профессиональный подход специалиста несомненно являются ключевыми факторами безопасности и эффективности процедуры.

ФИЛЛЕРЫ: почему нет данных по ОСЛОЖНЕНИЯМ? Неудобная правда
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
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Косметолог рассказал, что будет с лицом, если вколоть некачественные филлеры
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