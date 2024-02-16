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Пять неотъемлемых средств для устранения целлюлита в домашних условиях

Пять незаменимых средств для избавления от целлюлита дома

1:24
Моя семья » Красота и стиль

С помощью советов тренеров, диетологов и арсенала "бойцов" против целлюлита я добилась упругости и гладкости кожи всего за 10 дней.

Пять незаменимых средств для избавления от целлюлита дома
Фото: "Сердце" by radev is licensed under CC BY 2.0.

Щетка для сухого массажа — эффективное средство для стимуляции кровообращения и лимфодренажа, освобождающее кожу от омертвевших клеток эпидермиса. Использую ее перед душем без масел и кремов, обеспечивая не менее пяти минут массажа.

Кофейный скраб с морской солью и кокосовым маслом — самодельное средство, обладающее стимулирующим эффектом за счет кофеина, который активизирует кровеносную систему. Применяю его раз в сутки в течение 10 дней.

Английская соль — идеальное средство для расслабления, успокоения и снятия мышечного напряжения, а также для борьбы с целлюлитом. Пользуюсь ею в ванне с теплой водой в течение 15 минут, повторяя процедуру в течение 10 дней.

Крем с термогенным эффектом — содержит компоненты, разогревающие кожу, такие как кайенский перец. Наношу его на кожу, после чего укутываюсь и оставляю на 20 минут.

Обертывание с куркумой — домашнее средство, включающее мед, корицу, куркуму, голубую глину и апельсиновое эфирное масло. Применяю его на проблемные зоны, затем укутываю пленкой и оставляю на 30 минут, повторяя процедуру три раза в неделю.

Борьба с целлюлитом на попе и ногах в домашних условиях. Как избавиться от целлюлита.
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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