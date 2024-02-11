Как избавиться от морщин над верхней губой

Морщины над верхней губой, называемые кисетными, это вертикальные складки, похожие на завязанный мешочек, которые могут придать выражению лица озабоченный вид. Они часто ассоциируются с возрастом и могут вызывать впечатление, что человек постоянно недоволен, придавая ему старший вид. Эти морщины появляются из-за потери упругости кожи, особенно в области кольцевой мышцы рта.
Фото: openverse.org by roe_utena is licensed under CC BY 2.0.
Причины появления морщин над верхней губой:
Сверхактивность кольцевой мышцы рта: использование этой мышцы в избытке, как часто бывает у людей, чья профессия связана с мимикой или выраженными эмоциями, может привести к формированию кисетных морщин.
Возрастные изменения: с возрастом кожа и мышцы теряют упругость и тонус, что способствует появлению морщин.
Способы борьбы с кисетными морщинами:
Использование масок: маски на основе природных ингредиентов, таких как сметана, огурец или яичный белок, могут помочь снизить видимость морщин. Они питают кожу и увлажняют ее.
Питание: питание, богатое рибофлавином (витамин В2), таким как орехи, печень, грибы, яйца и шиповник, может улучшить состояние кожи.
Массаж: расслабляющий массаж области вокруг губ может помочь улучшить кровообращение и уменьшить напряжение в мышцах.
Тейпирование: применение тейпа для временного ослабления действия кольцевой мышцы рта может помочь уменьшить формирование морщин.
Важно помнить, что эти методы помогают поддерживать упругость и увлажненность кожи, но не полностью устраняют морщины.
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