Как восстановиться после родов и исправить диастаз: хирург даёт ответы на основные вопросы об абдоминопластике

Многие женщины мечтают об абдоминопластике, но страх и различные причины мешают им принять решение. Однако эксперт в этой области развеивает мифы и отвечает на распространённые вопросы. После родов тело женщины претерпевает изменения как у молодых, так и у более возрастных матерей.
Как пояснил пластический хирург клиники "К31+" Георгий Даштоян, главные изменения касаются мышечно-апоневротического корсета и структуры мягких тканей. Абдоминопластика помогает убрать избытки кожи и жировой клетчатки, а также исправить диастаз прямых мышц живота.
Возможно ли беременеть после операции?
Да, но рекомендуется ждать примерно 6 месяцев. Период реабилитации включает несколько этапов, и физические нагрузки запрещены в течение первых 30 дней.
Операцию можно совмещать с другими пластическими процедурами, но есть некоторые заболевания, при которых операция нежелательна.
Семена сладкого перца взойдут очень быстро, если провести эту хитрую процедуру.