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Как восстановиться после родов и исправить диастаз: хирург даёт ответы на основные вопросы об абдоминопластике

Как вернуть форму после родов и устранить диастаз: хирург отвечает на основные вопросы об абдоминопластике

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Многие женщины мечтают об абдоминопластике, но страх и различные причины мешают им принять решение. Однако эксперт в этой области развеивает мифы и отвечает на распространённые вопросы. После родов тело женщины претерпевает изменения как у молодых, так и у более возрастных матерей.

Как вернуть форму после родов и устранить диастаз: хирург отвечает на основные вопросы об абдоминопластике
Фото: flickr.com by Red CreaDeporte is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Как пояснил пластический хирург клиники "К31+" Георгий Даштоян, главные изменения касаются мышечно-апоневротического корсета и структуры мягких тканей. Абдоминопластика помогает убрать избытки кожи и жировой клетчатки, а также исправить диастаз прямых мышц живота.

Возможно ли беременеть после операции?

Да, но рекомендуется ждать примерно 6 месяцев. Период реабилитации включает несколько этапов, и физические нагрузки запрещены в течение первых 30 дней.

Операцию можно совмещать с другими пластическими процедурами, но есть некоторые заболевания, при которых операция нежелательна.

Восстановление после родов при помощи пластической хирургии: советы доктора
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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