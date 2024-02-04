Практикую упражнения, но не теряю вес: три причины и четыре полезных упражнения для снижения массы тела

Тренируюсь, но не худею: 3 причины и 4 полезных упражнения для снижения веса

1:52 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Отдаете все свои усилия в тренировках, но результат на весах оставляет желать лучшего? Разговорились с тренером и координатором групповых программ XFIT, Русланом Пановым, чтобы выяснить, почему так происходит и что делать в этой ситуации. Многие люди, стремясь быстро избавиться от лишнего веса, начинают интенсивные тренировки, но разочаровываются из-за отсутствия видимого эффекта. Причиной этому часто являются типичные ошибки, совершаемые из-за стремления достичь результата как можно быстрее. Давайте разберем некоторые распространенные проявления неправильного подхода к планированию тренировок.

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ПРИЧИНА 1: РЕЗКИЙ СТАРТ

Часто существует заблуждение, что чем интенсивнее и чаще тренироваться, тем быстрее избавишься от лишних жировых отложений. Однако резкое начало интенсивных тренировок может стать стрессом для нервной и мышечной систем, приводя к накоплению энергии в виде жира. Это происходит из-за неподготовленности организма к такой нагрузке, и через 2-3 недели может наступить эффект переутомления, когда тело некорректно усваивает и тратит энергию.

ПРИЧИНА 2: НЕПОДХОДЯЩАЯ НАГРУЗКА

Возможно, выбранный вид физической активности не подходит конкретно вам. Эффективность тренировок зависит от индивидуальных предпочтений. Рекомендуется выбирать тренировки, после которых вы чувствуете усталость, но сохраняется положительная эмоциональная составляющая.

ПРИЧИНА 3: ОДНОТИПНЫЕ ТРЕНИРОВКИ

Постоянное придерживание одного вида тренировок может привести к адаптации организма и снижению эффективности занятий. Разнообразие вида тренировок, таких как интервальные, может более эффективно стимулировать процесс снижения веса. Упражнения, такие как кросс-кантри, конькобежец, скакалка и прыжки в планке, могут быть полезными для улучшения результатов.