Популярные ароматы женских духов, которые ненавидят мужчины

1:33 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Эксперты поделились информацией о запахах, которые могут отталкивать мужчин. Эти ароматы часто встречаются в женских парфюмерных композициях, но вызывают негативные реакции противоположного пола.

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Ароматы белых цветов, такие как

жасмин,

гвоздика

черемуха,

пользуются популярностью у многих женщин. Однако психологи утверждают, что для многих мужчин они кажутся слишком настырными, ассоциируясь со строгими дамами старшего возраста.

Пудровые ароматы, хотя являются классикой парфюмерии, не всегда ценятся мужчинами. Они считают такие запахи слишком резкими, напоминающими "бабушкин шкаф".

Ароматы специй, такие как куркума, гвоздика и кардамон, могут нравиться опытным ценителям парфюма, но они отталкивают мужчин своей интенсивностью и не ассоциируются с женской нежностью.

В то время как ноты

ванили,

шоколада,

корицы,

наоборот, кажутся мужчинам мягкими и уютными.

Мускус, как естественный феромон, далеко не всем мужчинам приятен. Статистика показывает, что четверть молодых людей ассоциируют его с неприятным медицинским запахом, вызывающим даже головную боль.

Слишком сладкие ароматы также утрачивают свою популярность, проигрывая более сложным композициям. Запах кондитерской может ассоциироваться у мужчин с детством и недостатком взрослой привлекательности, вызывая желание заботливого старшего брата.