Не "90-60-90": мужчины считают устаревшими женские параметры прошлой эпохи

Недавнее исследование, проведенное популярными сайтами знакомств, выявило новые идеальные параметры женского тела. Мужчины больше не заинтересованы в женщинах с традиционными параметрами "90-60-90".
Вместо этого, им больше нравятся партнеры с небольшой полнотой фигуры, особенно с акцентом на области бедер. Наиболее желаемые параметры теперь составляют 95-70-100.
Для молодых потенциальных партнеров разница в возрасте обычно ограничивается семью годами, в то время как старшие женщины предпочитают 11% мужчин.
Мужчины ценят гармоничность линии груди, талии и бедер у своих партнеров, а также мягкий характер и страсть во время близости и чувство юмора.
Мужчины не любят, когда женщины показывают свой интеллект на публике.
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Некоторые "солдаты удачи" отличаются особой жестокостью.