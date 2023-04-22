Не "90-60-90": мужчины считают устаревшими женские параметры прошлой эпохи

0:55 Your browser does not support the audio element. Моя семья

Недавнее исследование, проведенное популярными сайтами знакомств, выявило новые идеальные параметры женского тела. Мужчины больше не заинтересованы в женщинах с традиционными параметрами "90-60-90".

Вместо этого, им больше нравятся партнеры с небольшой полнотой фигуры, особенно с акцентом на области бедер. Наиболее желаемые параметры теперь составляют 95-70-100.

Для молодых потенциальных партнеров разница в возрасте обычно ограничивается семью годами, в то время как старшие женщины предпочитают 11% мужчин.

Мужчины ценят гармоничность линии груди, талии и бедер у своих партнеров, а также мягкий характер и страсть во время близости и чувство юмора.

Мужчины не любят, когда женщины показывают свой интеллект на публике.