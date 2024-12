Xiaomi расширяет горизонты — партнёрство с зарядными станциями

Авто

Xiaomi Corp. начнет сотрудничество с зарядными станциями конкурентов, включая NIO Inc., XPeng Inc. и Li Auto Inc. в Китае.

Фото: www.flickr.com by Jakob Härter, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Авто на зарядке

Теперь владельцы электромобилей Xiaomi получат доступ к более чем 14 тысячам зарядных станций NIO, 9 тысячам станций Xpeng и 6 тысячам станций Li Auto, как сообщила компания в своей официальной странице в Weibo.

Хотя Xiaomi, известная прежде всего как производитель смартфонов и бытовой электроники, вышла на рынок электромобилей довольно поздно, она смогла достичь стабильных продаж в Китае несмотря на высокую конкурентную среду, отмечает газета The Wall Street Journal.

Первый электромобиль компании был запущен в марте этого года, и этот сегмент уже принёс 9,7 млрд юаней (1,33 млрд долларов) выручки в третьем квартале.

Xiaomi достигла цели по выпуску 100 тыс. электромобилей, поставленной на 2024 год, уже в ноябре — раньше ожидаемого срока, и теперь повысила свои планы до 130 тыс. единиц.

Уточнения

Юа́нь (кит. трад. 圓, упр. 元, пиньинь Yuán) — наименование многих денежных единиц Китайской Народной Республики — китайский юань (жэньминьби). Иногда называется китайским долларом.