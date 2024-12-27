Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Затмит даже Оливье — готовим восхитительный салат Нептун из крабовых палочек, креветок и кукурузы
Курорт будущего: в Анапе учтут экологические риски
Роднина сообщила, кто сейчас является главной претенденткой среди фигуристок на участие в Олимпиаде
Маски для лица с натуральными ингредиентами для обновления и очищения кожи
Ёлка и питомцы: как избежать трагедии в новогодние праздники
Правильное соседство на грядке: ошибки и их последствия
Как справиться с собакой, которая грызёт вещи: советы и эффективные решения
Предотвратите образование конденсата на окнах по утрам с помощью одной привычки на ночь
Чипсы своими руками: полезный рецепт для всей семьи

Xiaomi расширяет горизонты — партнёрство с зарядными станциями

1:14
Авто

Xiaomi Corp. начнет сотрудничество с зарядными станциями конкурентов, включая NIO Inc., XPeng Inc. и Li Auto Inc. в Китае.

Авто на зарядке
Фото: www.flickr.com by Jakob Härter, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Авто на зарядке

Теперь владельцы электромобилей Xiaomi получат доступ к более чем 14 тысячам зарядных станций NIO, 9 тысячам станций Xpeng и 6 тысячам станций Li Auto, как сообщила компания в своей официальной странице в Weibo.

Хотя Xiaomi, известная прежде всего как производитель смартфонов и бытовой электроники, вышла на рынок электромобилей довольно поздно, она смогла достичь стабильных продаж в Китае несмотря на высокую конкурентную среду, отмечает газета The Wall Street Journal.

Первый электромобиль компании был запущен в марте этого года, и этот сегмент уже принёс 9,7 млрд юаней (1,33 млрд долларов) выручки в третьем квартале.

Xiaomi достигла цели по выпуску 100 тыс. электромобилей, поставленной на 2024 год, уже в ноябре — раньше ожидаемого срока, и теперь повысила свои планы до 130 тыс. единиц.

Уточнения

Юа́нь (кит. трад. , упр. , пиньинь Yuán) — наименование многих денежных единиц Китайской Народной Республики — китайский юань (жэньминьби). Иногда называется китайским долларом.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
Как узнать, скручен ли пробег у автомобиля
Авто
Как узнать, скручен ли пробег у автомобиля Аудио 
Друг Яниса Тиммы рассказал о судьбе телефона баскетболиста
Российский шоу-бизнес
Друг Яниса Тиммы рассказал о судьбе телефона баскетболиста Аудио 
Если в квартире никто не живёт: надо ли платить за ЖКХ и как сэкономить
Недвижимость
Если в квартире никто не живёт: надо ли платить за ЖКХ и как сэкономить Аудио 
Популярное
Цены на российский сжиженный газ рухнули вдвое из-за санкций ЕС

Цены на российский СУГ обрушились вдвое из-за санкций ЕС. Как это повлияло на рынок, и какие страны стали главными покупателями российского газа?

Цены на российский сжиженный газ рухнули вдвое из-за санкций ЕС
Готовим на гарнир картофель по-итальянски, от которого ваши дети и гости будут в восторге
Готовим на гарнир картофель по-итальянски, от которого ваши дети и гости будут в восторге
Чтобы победить слизней раз и навсегда, используйте этот простой настой
Прогнать тараканов из дома можно без химии! Вам помогут эти рабочие способы
Самолёт Як-40. Необычный и яркий символ отечественной авиации Дмитрий Плотников Лавров дал чёткий ответ на вопрос, каким будет мирный договор с США по Украине Любовь Степушова Россия шла к уничтожению крепостного права трудной дорогой Сергей Лебедев
Конфискация российских активов может спровоцировать дефолт США
Дочь и сын Сергея Лазарева выступят на ТВ в новогоднюю ночь
Сергей Лазарев рассказал, какие блюда не будет есть даже голодным
Сергей Лазарев рассказал, какие блюда не будет есть даже голодным
Последние материалы
Правильное соседство на грядке: ошибки и их последствия
Как справиться с собакой, которая грызёт вещи: советы и эффективные решения
Предотвратите образование конденсата на окнах по утрам с помощью одной привычки на ночь
Чипсы своими руками: полезный рецепт для всей семьи
Веганский Оливье — вкус Нового года должны почувствовать и те, кто не ест мясо
В подарок поездка на остров Итуруп, где природа создала термальные оазисы
Всё, что нужно знать о кератиновом выпрямлении волос
Натуральные способы борьбы с медведкой
Тренд 2025 года — россияне выбирают авторские поездки в Китай
Как правильно хранить лекарства
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.