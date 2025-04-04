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ТОП-5 советов от бабушек СССР, как вкуснее приготовить котлеты  

2:34
Еда

Советские бабушки знали толк в котлетах! Времена были непростые, продукты — дефицитные, но они умудрялись делать котлеты сочными, пышными и ароматными.

Котлеты
Фото: freepik.com by Racool_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Котлеты

Вот пять секретов, которые помогут приготовить настоящие "бабушкины" котлеты.

1. Правильный фарш — залог вкусных котлет

В СССР котлеты делали не только из говядины, но и из смеси говядины и свинины (50/50) — так они получались мягче и сочнее. Если свинины не было, добавляли немного сала или сливочного масла.

Бабушкин секрет: мясо рубили ножом или пропускали через мясорубку дважды — тогда фарш становился воздушным.

2. Хлеб в котлетах — это не просто экономия

Бабушки добавляли белый хлеб, размоченный в молоке или воде. Это делало котлеты нежными и пышными. Главное — не переборщить: на 1 кг фарша — 100-150 г хлеба.

Бабушкин секрет: если хлеба нет, можно добавить манку — она впитает соки и сделает котлеты сочнее.

3. Лук — не просто для аромата

Вместо обычного нарезанного лука бабушки натирали его на тёрке или пропускали через мясорубку. Так он лучше распределялся в фарше и делал котлеты нежнее.

Бабушкин секрет: для сочности можно добавить немного натёртого сырого картофеля.

4. Долбить фарш — не стесняться!

Перед лепкой котлет фарш нужно "отбить" — поднять и с силой бросить в миску 15-20 раз. Это делает массу более плотной, котлеты не разваливаются, а внутри остаются сочными.

Бабушкин секрет: после "отбивания" фарш лучше оставить на 30-40 минут в холодильнике — так вкус лучше раскроется.

5. Жарить правильно: не сразу на медленный огонь

Котлеты начинали жарить на сильном огне — чтобы образовалась румяная корочка, которая "запечатывала" соки внутри. Затем огонь убавляли, накрывали крышкой и томили ещё 5-7 минут.

Бабушкин секрет: если хочется котлет "как в столовой", можно после обжарки потушить их в небольшом количестве воды или бульона.

Так наши бабушки превращали обычные котлеты в настоящий шедевр. Правильный фарш, лук, хлеб, "отбивание" и правильная жарка — и котлеты получаются нежными, сочными и вкусными, как в детстве.

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Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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