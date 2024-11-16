BYD и BMW планируют выпуск авто в Венгрии

В Венгрии сразу два автопроизводителя — китайский BYD и немецкий BMW — занимаются строительством заводов, сообщает autonews.
Производство планируется запустить во второй половине 2025 года.
Венгрия стала значимым торговым и инвестиционным партнёром Китая, в то время как некоторые другие страны ЕС стремятся уменьшить свою зависимость от второй по величине экономики мира.
Немецкие автомобильные заводы уже функционируют на территории страны.
Китайская компания CATL строит в Дебрецене (на востоке Венгрии) завод по производству аккумуляторов стоимостью €7,3 млрд.
Рядом с этим объектом BMW возводит свой автомобильный завод.
А китайский производитель электромобилей BYD ещё в прошлом году объявил о строительстве своего первого европейского завода в Сегеде (на юге страны).
BYD Co Ltd (от англ. Build Your Dreams, «построй свои мечты») — китайский конгломерат, включающий в себя производителя автомобилей BYD Auto и производителя аккумуляторов и электроники BYD Electronic. Базируется в Шэньчжэне (Китай).
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