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BYD и BMW планируют выпуск авто в Венгрии

0:57
Авто

В Венгрии сразу два автопроизводителя — китайский BYD и немецкий BMW — занимаются строительством заводов, сообщает autonews.

BYD и BMW планируют выпуск авто в Венгрии
Фото: Wikipedia by BMW Nederland, CC BY 3.0

Производство планируется запустить во второй половине 2025 года.

Венгрия стала значимым торговым и инвестиционным партнёром Китая, в то время как некоторые другие страны ЕС стремятся уменьшить свою зависимость от второй по величине экономики мира.

Немецкие автомобильные заводы уже функционируют на территории страны.

Китайская компания CATL строит в Дебрецене (на востоке Венгрии) завод по производству аккумуляторов стоимостью €7,3 млрд.

Рядом с этим объектом BMW возводит свой автомобильный завод.

А китайский производитель электромобилей BYD ещё в прошлом году объявил о строительстве своего первого европейского завода в Сегеде (на юге страны).

Уточнения

BYD Co Ltd (от англ. Build Your Dreams, «построй свои мечты») — китайский конгломерат, включающий в себя производителя автомобилей BYD Auto и производителя аккумуляторов и электроники BYD Electronic. Базируется в Шэньчжэне (Китай).

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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