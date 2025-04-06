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Правила изменились — а вы нет: на кругу теперь действуют другие законы

2:07
Авто

С прошлого года правила въезда на круг изменились — и это уже четвёртая корректировка за десятилетие. Несмотря на формально ясные формулировки, на практике водители всё чаще совершают ошибки. Всё дело в конфликте между знаком 4.3 "Круговое движение" и знаками приоритета, которые появляются всё чаще. И вот тут начинается путаница.

круговое движение
Фото: Freepik by wirestock is licensed under Рublic domain
круговое движение

Раньше всё было просто: кто на кругу — тот и главный

До изменений всё было однозначно: въезжающий должен уступить дорогу тем, кто уже движется по кольцу. Знак 4.3 сам по себе говорил о приоритете, и нарушений было меньше. Но сейчас этого недостаточно — нужно внимательно следить за дополнительными знаками.

Теперь главное — не круг, а приоритет

Если на подъезде к круговому перекрёстку установлены знаки "Главная дорога", водитель въезжает на круг как на приоритетный участок. В этом случае машины внутри кольца должны уступить въезжающим. И наоборот: если вся развязка обозначена как главная дорога, то въезжающие обязаны пропустить тех, кто уже на кольце.

"Знак 4.3 становится второстепенным", — отметили в ГАИ. — "Водители обязаны ориентироваться по знакам приоритета, а не только по самому факту наличия круга".

Игнорировать — не значит нарушать

Слова "игнорировать знак" не означают, что его можно не замечать. Просто теперь один только знак "Круговое движение" не определяет приоритет. Это создаёт сложности, особенно если водитель не заметил знак "Главная дорога" и повёл себя по старым правилам. Последствия — авария и штраф.

Круг — зона повышенной опасности

Из-за разночтений и неочевидных ситуаций круговые перекрёстки остаются одними из самых аварийных. Поэтому водителям нужно забыть привычное "все уступают на круге" и начинать поездку с изучения знаков — иначе можно стать виновником ДТП, даже если вы на кругу и вроде бы "по правилам".

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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