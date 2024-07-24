Новый Lynk & Co Z20: убийца Tesla среди электрических внедорожников уже на подходе

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Электрический внедорожник Lynk & Co Z20 готовится к мировому дебюту в конце 2024 года

2:44
Авто

На дорогах Китая фотошпионами был замечен электрический внедорожник Lynk & Co Z20, основанный на платформе SEA и разработанный для мирового рынка. Ожидается, что дебют модели состоится в Европе в конце 2024 года.

Электрический внедорожник Lynk & Co Z20 готовится к мировому дебюту в конце 2024 года
Фото: Wikipedia by User3204, CC BY-SA 4.0

Lynk & Co, основанная в 2017 году Geely и Volvo, на данный момент имеет в своем модельном ряду восемь моделей, но на мировом рынке продает лишь один внедорожник — модель 01. В мае 2023 года бывший генеральный директор Lynk & Co International Ален Виссер анонсировал новую модель для европейского рынка под названием 02 BEV, которая должна появиться в продаже в 2024 году. Скорее всего, кроссовер Lynk & Co Z20 станет этим новым запуском.

Ранее Lynk & Co Z20 был известен под кодовым названием E335, но теперь стал частью серии Z, включающей седан Z10. В феврале этого года CarNewsChina сообщил, что этот внедорожник прошел испытания в холодных условиях в Хэйхэ, провинция Хэйлунцзян.

Недавно опубликованные фотографии показывают внешний стиль Lynk & Co Z20. Ожидается, что он следует новейшему языку дизайна бренда, впервые представленному концептом The Next Day. Автомобиль оснащен единой задней полосой фонарей, напоминающей спойлер.

Lynk & Co Z20 имеет много общего с кроссовером Zeekr X от Geely, включая похожие двери, скрытые ручки, зеркала заднего вида, линии стекол и черные стойки. Основное отличие Z20 — наклонная линия крыши и оригинальные трехспицевые диски. Автомобиль основан на платформе SEA2, которая также используется для моделей Smart #1 и Smart #3.

Внутри Z20 оснащен рулем в форме буквы D и парящим экраном. Центральный тоннель включает две беспроводные зарядные панели для телефонов, пару подстаканников и блок физических кнопок. Переключатель передач расположен за рулем.

Мощность Lynk & Co Z20 аналогична Zeekr X. Базовый вариант имеет электродвигатель мощностью 200 кВт (268 л. с.) на задней оси. Вариант с полным приводом предлагает максимальную мощность в 315 кВт (422 л. с.). Автомобиль также оснащен батареей емкостью 66 кВт/ч.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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