Производство автомобилей Volga запустят в кластере Нижнего Новгорода к концу 2024 года

Производство автомобилей Volga будет запущено в кластере Нижнего Новгорода к концу 2024 года, и предприятие перейдет к полному циклу сборки не позже 2025 года, пишет Quto.
Фирма "Производство легковых автомобилей" отвечает за реализацию проекта, который обойдется в 60 миллиардов рублей.
Компания уже арендовала производственные мощности, на которых ранее собирались автомобили Skoda и Volkswagen.
По предварительной информации, модельный ряд бренда будет составлен из перелицованных китайских автомобилей. Например, российский седан Volga C40 будет основан на модели Changan Raeton Plus, а кроссоверы К30 и К40 будут узнаваемы по сходству c Oshan X5 Plus и Changan Uni-Z.
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