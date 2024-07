Производство автомобилей Volga запустят в кластере Нижнего Новгорода к концу 2024 года

Производство автомобилей Volga ускорится

Авто

Производство автомобилей Volga будет запущено в кластере Нижнего Новгорода к концу 2024 года, и предприятие перейдет к полному циклу сборки не позже 2025 года, пишет Quto.

Фото: commons.wikimedia.org by Leha-11, CC BY-SA 4.0

Фирма "Производство легковых автомобилей" отвечает за реализацию проекта, который обойдется в 60 миллиардов рублей.

Компания уже арендовала производственные мощности, на которых ранее собирались автомобили Skoda и Volkswagen.

По предварительной информации, модельный ряд бренда будет составлен из перелицованных китайских автомобилей. Например, российский седан Volga C40 будет основан на модели Changan Raeton Plus, а кроссоверы К30 и К40 будут узнаваемы по сходству c Oshan X5 Plus и Changan Uni-Z.