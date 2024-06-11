Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ольга Остроумова отказывается смотреть фильм 2015 года "А зори здесь тихие..."
Названа сумма предстоящего трансфера Глушенкова в "Зенит" из "Локомотива"
Стало известно, от каких болезней защищает кошку
Кардиолог Орловский: мороженое не способно охладить организм в жару
Минимизация рисков: советы после химического пилинга
Как получить компенсацию за утерянный багаж
Сунак пообещал сократить расходы на национальное страхование
Как приготовить сэндвич с сыром и помидорами
Общественники призывают запретить концерт рэпера Элджея в Новосибирске
В ГАИ рассказали, когда можно объехать автобус с включённой аварийной сигнализацией

В ГАИ объяснили, можно ли объехать автобус с включенной аварийкой через сплошную

2:38
Авто

Когда автобус включает аварийную сигнализацию, это не всегда означает, что автомобилисты могут его объехать, пересёкши сплошную линию. Представитель ГАИ в интервью порталу njcar. ru объяснил, как водителям действовать в такой ситуации.

В ГАИ объяснили, можно ли объехать автобус с включенной аварийкой через сплошную
Фото: commons.wikimedia.org by Светлов Артём is licensed under Creative Commons CC0 1.0

Некоторые остановки общественного транспорта расположены так неудобно, что объезд автобуса возможен только по встречной полосе. Эти места часто размечены сплошной линией, поскольку маневрирование может создать серьезные опасности, такие как столкновение с другим автомобилем или с неожиданно появившимся пешеходом.

Но не все водители готовы терпеливо ждать, пока пассажиры зайдут или выйдут из автобуса.

В последнее время водители автобусов часто включают аварийную сигнализацию при высадке пассажиров на остановке. Многие автомобилисты воспринимают это как сигнал о разрешении объехать автобус, считая, что неисправное транспортное средство можно объехать по встречной полосе без штрафов.

Однако, когда водители решают объехать остановившийся автобус, пересекав сплошную линию, их часто останавливает дорожная полиция и составляет протокол о нарушении правил дорожного движения.

Дело в том, что водители автобусов, включая аварийную сигнализацию, просто следуют Правилам. Согласно ПДД, пункту 7.2, они должны включать аварийную сигнализацию "для предупреждения участников движения об опасности, которую может создать транспортное средство".

Чтобы автобус стал юридически препятствием, которое можно объезжать по встречной полосе, он должен сломаться. В этом случае, кроме включения аварийной сигнализации, водитель должен установить знак аварийной остановки.

Если на дороге нет красного треугольника, автобус с мигающей аварийной сигнализацией считается исправным, и объезд его через сплошную линию запрещен. В противном случае, согласно статье 12.15 КоАП, можно лишиться водительских прав или заплатить штраф в 5000 рублей.

В некоторых местах, где располагаются автобусные остановки, сплошная разметка дополняется прерывистой линией. Это должно побуждать водителей к объезду, а не ожиданию.

Однако длина такого участка прерывистой линии обычно совпадает с длиной стандартного автобуса, и чтобы объехать его, водители всё равно вынуждены пересекать сплошную. Это также считается нарушением по статье 12.15 КоАП.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Популярное
Как зелёнка спасёт огурцы от мучнистой росы и прикорневой гнили: простое и действенное средство

Наверняка каждый садовод сталкивался с такими неприятными заболеваниями огурцов, как мучнистая роса и прикорневая гниль. Эти болезни могут нанести серьёзный урон урожаю, но избавиться от них можно простым и доступным народным средством — обычной зелёнкой.

Народное средство против главных врагов огурцов
Универсальная марганцовка: 5 способов применения на даче
Марганцовка на даче: о чём многие дачники даже не догадываются
От взглядов соседей забор закрываем просто: названы 3 эффективных варианта — сделаете участок приватным
Урожай лука будет отличным: для получения крупных головок вносите эти подкормки в течение сезона
Коровье молоко из-за своих свойств даже вошло в мифологию Дмитрий Плотников Макрон разваливает проукраинскую "партию войны" в Европе Любовь Степушова Московские юродивые: моральные авторитеты и святые старой столицы Сергей Лебедев
NetEase: Россия встала на пути снабжения США редкоземельными металлами
Неожиданное народное средство борьбы с тлёй и слизнями: простой способ с газировкой
Корки апельсина — природный враг паутинного клеща и тли: простое и эффективное решение проблемы
Корки апельсина — природный враг паутинного клеща и тли: простое и эффективное решение проблемы
Последние материалы
Минимизация рисков: советы после химического пилинга
В ГАИ объяснили, можно ли объехать автобус с включенной аварийкой через сплошную
Как получить компенсацию за утерянный багаж
Сунак пообещал сократить расходы на национальное страхование
Как приготовить сэндвич с сыром и помидорами
Общественники призывают запретить концерт рэпера Элджея в Новосибирске
Чем подкормить клубнику во время цветения?
NASA использует мощные спутники для наблюдения за исчезающими видами
G7 планирует создать фонд, куда будут направлены замороженные активы РФ
Кинологи назвали породы собак, которые не пахнут "псиной"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников