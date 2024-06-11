В ГАИ рассказали, когда можно объехать автобус с включённой аварийной сигнализацией

В ГАИ объяснили, можно ли объехать автобус с включенной аварийкой через сплошную

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Когда автобус включает аварийную сигнализацию, это не всегда означает, что автомобилисты могут его объехать, пересёкши сплошную линию. Представитель ГАИ в интервью порталу njcar. ru объяснил, как водителям действовать в такой ситуации.

Фото: commons.wikimedia.org by Светлов Артём is licensed under Creative Commons CC0 1.0

Некоторые остановки общественного транспорта расположены так неудобно, что объезд автобуса возможен только по встречной полосе. Эти места часто размечены сплошной линией, поскольку маневрирование может создать серьезные опасности, такие как столкновение с другим автомобилем или с неожиданно появившимся пешеходом.

Но не все водители готовы терпеливо ждать, пока пассажиры зайдут или выйдут из автобуса.

В последнее время водители автобусов часто включают аварийную сигнализацию при высадке пассажиров на остановке. Многие автомобилисты воспринимают это как сигнал о разрешении объехать автобус, считая, что неисправное транспортное средство можно объехать по встречной полосе без штрафов.

Однако, когда водители решают объехать остановившийся автобус, пересекав сплошную линию, их часто останавливает дорожная полиция и составляет протокол о нарушении правил дорожного движения.

Дело в том, что водители автобусов, включая аварийную сигнализацию, просто следуют Правилам. Согласно ПДД, пункту 7.2, они должны включать аварийную сигнализацию "для предупреждения участников движения об опасности, которую может создать транспортное средство".

Чтобы автобус стал юридически препятствием, которое можно объезжать по встречной полосе, он должен сломаться. В этом случае, кроме включения аварийной сигнализации, водитель должен установить знак аварийной остановки.

Если на дороге нет красного треугольника, автобус с мигающей аварийной сигнализацией считается исправным, и объезд его через сплошную линию запрещен. В противном случае, согласно статье 12.15 КоАП, можно лишиться водительских прав или заплатить штраф в 5000 рублей.

В некоторых местах, где располагаются автобусные остановки, сплошная разметка дополняется прерывистой линией. Это должно побуждать водителей к объезду, а не ожиданию.

Однако длина такого участка прерывистой линии обычно совпадает с длиной стандартного автобуса, и чтобы объехать его, водители всё равно вынуждены пересекать сплошную. Это также считается нарушением по статье 12.15 КоАП.