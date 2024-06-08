Эти поломки автомобиля вызывает некачественное топливо

Плохое качество топлива может привести к поломке топливной системы автомобиля, сообщил директор по послепродажному обслуживанию "Автодом Алтуфьево" Роман Тимашов.
Использование некачественного бензина может вызвать выход из строя свечей зажигания и топливных форсунок, что приводит к пропускам в зажигании и неполному сгоранию топлива. Это также может повредить каталитический нейтрализатор, сажевый фильтр, кислородные датчики и другие элементы, отвечающие за экологичность автомобиля.
Горючее с высоким содержанием смол может вызвать закоксовывание компрессионных и маслосъемных колец, что приводит к повышенному расходу масла.
Избыточный расход масла может привести к масляному голоданию и разрушению коренных и шатунных вкладышей коленчатого вала.
Кроме того, некачественный бензин может повредить топливный насос, рампу и другие элементы топливной системы.
Телеведущая Екатерина Стриженова адресовала трогательные слова супругу Александру Стриженову в его юбилейный день рождения.