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Эти поломки автомобиля вызывает некачественное топливо

Автоэксперт Тимашов перечислил 5 неисправностей авто из-за плохого бензина

0:59
Авто

Плохое качество топлива может привести к поломке топливной системы автомобиля, сообщил директор по послепродажному обслуживанию "Автодом Алтуфьево" Роман Тимашов.

Автоэксперт Тимашов перечислил 5 неисправностей авто из-за плохого бензина
Фото: wikimedia.org by Rama is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Использование некачественного бензина может вызвать выход из строя свечей зажигания и топливных форсунок, что приводит к пропускам в зажигании и неполному сгоранию топлива. Это также может повредить каталитический нейтрализатор, сажевый фильтр, кислородные датчики и другие элементы, отвечающие за экологичность автомобиля.

Горючее с высоким содержанием смол может вызвать закоксовывание компрессионных и маслосъемных колец, что приводит к повышенному расходу масла.

Избыточный расход масла может привести к масляному голоданию и разрушению коренных и шатунных вкладышей коленчатого вала.

Кроме того, некачественный бензин может повредить топливный насос, рампу и другие элементы топливной системы.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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