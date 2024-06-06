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Почему все выбирают Lada Vesta?: двигатели Lada Vesta отличаются высокой надёжностью и ремонтопригодностью — "АвтоВАЗ"

"АвтоВАЗ" раскрыл преимущества Lada Vesta, привлекающие покупателей

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Авто

АвтоВАЗ объяснил популярность Lada Vesta среди покупателей, выделив несколько ключевых преимуществ. Модель оснащена мощным подрамником, обеспечивающим отличную управляемость и устойчивость кузова на виражах.

"АвтоВАЗ" раскрыл преимущества Lada Vesta, привлекающие покупателей
Фото: Wikipedia by Ilya Plekhanov is licensed under CC BY-SA 4.0

Двигатели 1.6 и 1.8 Evo отличаются высокой надежностью и ремонтопригодностью, благодаря "безвтыковой" шатунно-поршневой группе. В конструкции автомобиля используются материалы повышенной прочности, что увеличивает безопасность и жесткость кузова. Топливный бак выполнен из пластика, что предотвращает коррозию и уменьшает вес.

Кузов Lada Vesta защищен от коррозии благодаря оцинковке, многослойному покрытию и специальным консервирующим составам, что увеличивает долговечность автомобиля.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Игорь Моржаретто
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