Почему все выбирают Lada Vesta?: двигатели Lada Vesta отличаются высокой надёжностью и ремонтопригодностью — "АвтоВАЗ"

"АвтоВАЗ" раскрыл преимущества Lada Vesta, привлекающие покупателей

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АвтоВАЗ объяснил популярность Lada Vesta среди покупателей, выделив несколько ключевых преимуществ. Модель оснащена мощным подрамником, обеспечивающим отличную управляемость и устойчивость кузова на виражах.

Фото: Wikipedia by Ilya Plekhanov is licensed under CC BY-SA 4.0

Двигатели 1.6 и 1.8 Evo отличаются высокой надежностью и ремонтопригодностью, благодаря "безвтыковой" шатунно-поршневой группе. В конструкции автомобиля используются материалы повышенной прочности, что увеличивает безопасность и жесткость кузова. Топливный бак выполнен из пластика, что предотвращает коррозию и уменьшает вес.

Кузов Lada Vesta защищен от коррозии благодаря оцинковке, многослойному покрытию и специальным консервирующим составам, что увеличивает долговечность автомобиля.