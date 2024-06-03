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Перечислены риски, с которыми сталкиваются покупатели "параллельных" автомобилей

Покупатели неофициально ввезённых авто могут столкнуться с рисками

1:15
Авто

Покупатели неофициально ввезённых автомобилей могут столкнуться с различными рисками, которые зависят от продавца, заявил основатель автомобильного маркетплейса Fresh Денис Мигаль в интервью с "Коммерсантом".

Покупатели неофициально ввезённых авто могут столкнуться с рисками
Фото: Wikipedia by Bezik is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0.

Он объяснил, что рынок параллельного импорта привлекает множество людей, стремящихся заработать. Эти продавцы используют разные методы для привлечения клиентов, такие как скидки или бонусы.

Однако они часто берут на себя слишком много обязательств и не всегда понимают, что автомобильный бизнес требует значительных вложений.

В результате это приводит к ошибкам, которые негативно сказываются на покупателях. Поэтому важно выбирать надежного продавца.

Китайские автомобили, ввезённые по параллельному импорту, также имеют особенности, связанные с системой СИМ-карт и подключением. Покупатели таких автомобилей в определённой степени подвержены рискам. Однако эти риски относятся только к автомобилям, ввезённым параллельным импортом.

Автомобили, поступившие в Россию через официальных дистрибьюторов, не несут таких рисков: никто не сможет претендовать на них или удалённо вмешиваться в их работу.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Игорь Моржаретто
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