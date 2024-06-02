Шокирующая правда: почему остановка на светофоре может стоить вам тысяч рублей

Многие водители не задумываются, что, ожидая зеленого света на перекрестке, могут получить несколько штрафов за нарушения ПДД.
Представитель ГИБДД в интервью порталу njcar. ru рассказал, какие санкции чаще всего применяются к автомобилистам, стоящим на светофоре.
На первый взгляд кажется, что самое серьёзное нарушение на светофоре — это проезд на красный свет. Однако гораздо чаще водителей штрафуют за нарушение стоп-линии.
Даже если передний бампер немного пересек её или колёса находятся перед ней, водитель может получить штраф в размере 800 рублей согласно пункту 2 статьи 12.12 КоАП РФ.
Если водитель пересек стоп-линию и остановился за метр до пешеходного перехода, ему грозит штраф в размере 1000 рублей, согласно части 3 статьи 12.19 КоАП.
Ещё одно распространённое нарушение перед светофором — пересечение сплошной линии разметки в попутном направлении. За это, согласно части 1 статьи 12.16 КоАП, предусмотрен штраф в размере 500 рублей.
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