Можно ли избежать штрафа за обгон по трамвайным рельсам: ГИБДД раскрывает секреты

Хотя в ПДД четко прописаны условия, при которых разрешено или запрещено движение по трамвайным путям, вопрос обгона на них часто вызывает путаницу у водителей. Представитель ГИБДД в интервью порталу njcar. ru разъяснил, можно ли безнаказанно совершать обгон по трамвайным путям.

Фото: commons.wikimedia.org by Hahys is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International