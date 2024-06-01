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Можно ли избежать штрафа за обгон по трамвайным рельсам: ГИБДД раскрывает секреты

В ГИБДД предупредили о лишении прав за неправильную езду по трамвайным путям

Авто

Хотя в ПДД четко прописаны условия, при которых разрешено или запрещено движение по трамвайным путям, вопрос обгона на них часто вызывает путаницу у водителей. Представитель ГИБДД в интервью порталу njcar. ru разъяснил, можно ли безнаказанно совершать обгон по трамвайным путям.

В ГИБДД предупредили о лишении прав за неправильную езду по трамвайным путям
Фото: commons.wikimedia.org by Hahys is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Для начала необходимо обратиться к правилам и понять, когда автомобиль не имеет права находиться на рельсах. Запрет касается трамвайных путей, расположенных выше или ниже уровня проезжей части. Если рельсы находятся на одном уровне с дорогой, но отделены от полос движения сплошной линией разметки, выезжать на них также запрещено.

Не разрешается ехать по трамвайным путям, проложенным справа от дороги, а также выезжать на пути встречного направления.

В некоторых местах движение по трамвайным путям может быть запрещено специальными знаками, например, "кирпичом" над путями. Нарушение этого знака не влечет за собой лишение прав, как за езду по встречке, но предусмотрен штраф в 500 рублей за нарушение требований знаков и разметки согласно статье 12.16 части 1 КоАП.

В остальных случаях автотранспорту разрешено передвигаться по рельсам при условии, что это не мешает движению трамваев. В ПДД указано, что автомобили могут использовать трамвайные пути для движения прямо, поворотов налево и разворотов, если эти маневры не запрещены знаками.

Исходя из этого, можно ответить на вопрос о возможности обгона по трамвайным путям: согласно текущим правилам, обгон по трамвайным путям категорически запрещен.

Так как обгон предполагает выезд на полосу встречного движения, обгон по трамвайным рельсам встречного направления наказывается так же, как и обычная "встречка": штрафом в 5000 рублей или лишением прав на срок до полугода по статье 12.15 часть 4 КоАП.

Однако обгон автомобилей по трамвайным путям попутного направления возможен при соблюдении всех вышеупомянутых условий.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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