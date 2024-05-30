Скрытые опасности вашего двора: как обычная парковка может обойтись в 5000 рублей

ГИБДД начала штрафовать водителей за парковку во дворе собственного дома

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Мало кто из автовладельцев задумывается о том, что за проезд и парковку во дворе собственного дома можно получить сразу несколько штрафов. Представитель ГИБДД в интервью порталу njcar. ru перечислил все штрафы, которые грозят водителям за нарушение ПДД во дворах многоэтажных домов.

Фото: Wikipedia by Александр Спиридонов is licensed under CC BY 3.0

Некоторые водители считают, что могут спокойно проезжать под знаки "Въезд запрещен" в свой двор. На самом деле это недоразумение. Если машина принадлежит жителю дома, тогда действительно можно проехать под знак "Движение запрещено", но знак "кирпич" — это совсем другое дело.

Водителям, нарушающим это правило, грозит штраф от 500 до 5000 рублей, а если машина выехала под "кирпич" на встречную полосу, возможны лишение прав на 4-6 месяцев.

Дворовые территории обычно обозначены знаками "Жилая зона" и "Конец жилой зоны". Эти знаки устанавливаются на въездах и выездах из дворов, и все машины в этой зоне должны соблюдать целый ряд правил. Даже если знаков нет, дворовые территории всё равно считаются жилыми зонами по пункту 17.4 ПДД. В дворах запрещено разгоняться выше 20 км/ч, водители обязаны уступать дорогу пешеходам, запрещен сквозной проезд и парковка грузовиков.

Также нельзя стоять с работающим мотором больше 5 минут. За все эти нарушения предусмотрены штрафы по статье 12.28 КоАП в размере 1,5 тысячи рублей, а в Москве и Санкт-Петербурге — 3 тысячи рублей.

Неправильная парковка во дворе также наказывается. За парковку на тротуаре или газоне предусмотрен штраф по статье 12.19 КоАП в размере 1 тысяча рублей в большинстве городов России, а в Москве и Санкт-Петербурге — 3 тысячи рублей.

Парковка под запрещающим знаком наказывается по части 5 статьи 12.16 КоАП: 1500 рублей везде, кроме Москвы и Санкт-Петербурга, где это обойдется в 3 тысячи рублей.

За парковку на детских или спортивных площадках по той же статье 12.19 КоАП штраф составляет от 500 до 2 500 рублей.

Если жильцы многоквартирных домов паркуют свои автомобили на проезжей части или оставляют их так, что они мешают другим машинам, это нарушение наказывается по части 4 статьи 12.19 КоАП "Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств на проезжей части, создающее препятствия для других машин".

За это нарушение грозит штраф в 2 тысячи рублей.

Также запрещено парковаться на местах для автомобилей спасателей, отмеченных бело-красной разметкой около подъездов домов. В Москве и Санкт-Петербурге это нарушение наказывается штрафом по части 5 статьи 12.16 КоАП — до 3 тысяч рублей.

Кроме того, по указанию Роспотребнадзора, во дворах запрещено выполнять целый ряд операций с машинами: вытирать пыль, выливать отработанное масло, топливо, настраивать клаксоны, тормоза или двигатели.

За нарушение этих правил водителей могут привлечь к ответственности за нарушение санитарно-эпидемиологических норм. Штрафы за это варьируются от 100 до 500 рублей.