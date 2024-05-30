Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Байден разрешил Киеву бить американским оружием по России
Турист раскрыл стоимость алкоголя в Северной Корее
Зеленский увольняет чиновников, близких к администрации Джо Байдена
Недочеты в макияже, приводящие к потере ресниц
Простой метод борьбы со слизнями: пивная ловушка
Анфиса Чехова рассказала о последней встрече с Заворотнюк
Делаем чай с невероятным вкусом и ароматом: добавьте экстракт ванили или специи
Эксперты выделили самые умные породы кошек
Росстат перестанет публиковать статистические данные о производстве бензина
Скрытые опасности вашего двора: как обычная парковка может обойтись в 5000 рублей

ГИБДД начала штрафовать водителей за парковку во дворе собственного дома

3:43
Авто

Мало кто из автовладельцев задумывается о том, что за проезд и парковку во дворе собственного дома можно получить сразу несколько штрафов. Представитель ГИБДД в интервью порталу njcar. ru перечислил все штрафы, которые грозят водителям за нарушение ПДД во дворах многоэтажных домов.

ГИБДД начала штрафовать водителей за парковку во дворе собственного дома
Фото: Wikipedia by Александр Спиридонов is licensed under CC BY 3.0

Некоторые водители считают, что могут спокойно проезжать под знаки "Въезд запрещен" в свой двор. На самом деле это недоразумение. Если машина принадлежит жителю дома, тогда действительно можно проехать под знак "Движение запрещено", но знак "кирпич" — это совсем другое дело.

Водителям, нарушающим это правило, грозит штраф от 500 до 5000 рублей, а если машина выехала под "кирпич" на встречную полосу, возможны лишение прав на 4-6 месяцев.

Дворовые территории обычно обозначены знаками "Жилая зона" и "Конец жилой зоны". Эти знаки устанавливаются на въездах и выездах из дворов, и все машины в этой зоне должны соблюдать целый ряд правил. Даже если знаков нет, дворовые территории всё равно считаются жилыми зонами по пункту 17.4 ПДД. В дворах запрещено разгоняться выше 20 км/ч, водители обязаны уступать дорогу пешеходам, запрещен сквозной проезд и парковка грузовиков.

Также нельзя стоять с работающим мотором больше 5 минут. За все эти нарушения предусмотрены штрафы по статье 12.28 КоАП в размере 1,5 тысячи рублей, а в Москве и Санкт-Петербурге — 3 тысячи рублей.

Неправильная парковка во дворе также наказывается. За парковку на тротуаре или газоне предусмотрен штраф по статье 12.19 КоАП в размере 1 тысяча рублей в большинстве городов России, а в Москве и Санкт-Петербурге — 3 тысячи рублей.

Парковка под запрещающим знаком наказывается по части 5 статьи 12.16 КоАП: 1500 рублей везде, кроме Москвы и Санкт-Петербурга, где это обойдется в 3 тысячи рублей.

За парковку на детских или спортивных площадках по той же статье 12.19 КоАП штраф составляет от 500 до 2 500 рублей.

Если жильцы многоквартирных домов паркуют свои автомобили на проезжей части или оставляют их так, что они мешают другим машинам, это нарушение наказывается по части 4 статьи 12.19 КоАП "Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств на проезжей части, создающее препятствия для других машин".

За это нарушение грозит штраф в 2 тысячи рублей.

Также запрещено парковаться на местах для автомобилей спасателей, отмеченных бело-красной разметкой около подъездов домов. В Москве и Санкт-Петербурге это нарушение наказывается штрафом по части 5 статьи 12.16 КоАП — до 3 тысяч рублей.

Кроме того, по указанию Роспотребнадзора, во дворах запрещено выполнять целый ряд операций с машинами: вытирать пыль, выливать отработанное масло, топливо, настраивать клаксоны, тормоза или двигатели.

За нарушение этих правил водителей могут привлечь к ответственности за нарушение санитарно-эпидемиологических норм. Штрафы за это варьируются от 100 до 500 рублей.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Популярное
Принц Уильям появился с Кейт Миддлтон в Уэльсе

Принцесса перестала появляться на публике после сообщения о раке.

В Сети появилось ранее неопубликованное фото Кейт Миддлтон
Татьяна Брухунова показала шикарную квартиру
Жена Евгения Петросяна показала интерьеры роскошной квартиры: "Ничто на свете не вечно"
Где лучше сажать перец на дачном участке: в тени или на солнце
50 миллионов за ночь: Боня отказалась от предложения миллиардера
Дружба пса и кролика, игра ягуара с детьми: тайны в поведении животных Сергей Лебедев НАТО и Киев готовят "второй фронт" к сентябрю, но всё рухнет гораздо раньше Дмитрий Плотников Россия готовит десант в Одессу, предупреждают западные разведки Любовь Степушова
С тлёй на смородине можно справиться быстро: обработайте кусты этими средствами без "химии"
Российские самолёты пересекли воздушное пространство Финляндии впервые с 2022 года
Проверенный способ для гортензии: примените кофейную гущу
Проверенный способ для гортензии: примените кофейную гущу
Последние материалы
В Калининграде решили открыть первый платный травмпункт
Врач Михалева: вредная еда может сократить срок жизни
С "Ролан Гаррос" будут выгонять зрителей, которые пронесли на матчи алкоголь
Группа боевиков ВСУ добровольно оставила позиции и сдалась в полном составе
79-летний актёр Александр Михайлов покинул больницу ради посещения кинофестиваля
Диетолог Тараско: молоко и клетчатка могут помешать усвоению железа
Существует ли возможность обрести узкую талию без хирургического удаления рёбер
Курорт Испании ввел платные шезлонги за 70 евро в день
Лосось в панировке из тыквенных семечек: праздничный рецепт
Уход за сансевиерией: секреты цветения
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников