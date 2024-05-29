Революция на дорогах: BYD запускает гибриды с запасом хода 2100 км на одной зарядке

BYD представила новую гибридную технологию с рекордной экономией топлива

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Китайская компания BYD представила пятую генерацию гибридной технологии, которая обеспечивает рекордно низкий расход топлива — 2,9 литра на 100 км при разряженных батареях.

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Новая технология позволяет проехать до 2100 км с полной зарядкой батареи и полным баком бензина. Новые модели седанов Qin L и Seal 06, оснащенные этой технологией, уже доступны по цене от 99,800 юаней ($13,775).

Пользователи могут экономить до 9,682 юаней в год на топливе по сравнению с бензиновыми моделями. Эта инновация усиливает конкуренцию с такими автогигантами, как Toyota и Volkswagen, в сфере гибридных автомобилей.