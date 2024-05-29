Китайская компания BYD представила пятую генерацию гибридной технологии, которая обеспечивает рекордно низкий расход топлива — 2,9 литра на 100 км при разряженных батареях.
Новая технология позволяет проехать до 2100 км с полной зарядкой батареи и полным баком бензина. Новые модели седанов Qin L и Seal 06, оснащенные этой технологией, уже доступны по цене от 99,800 юаней ($13,775).
Пользователи могут экономить до 9,682 юаней в год на топливе по сравнению с бензиновыми моделями. Эта инновация усиливает конкуренцию с такими автогигантами, как Toyota и Volkswagen, в сфере гибридных автомобилей.
По словам Бони, бизнесмен из списка Forbes, которого помощник сравнил с Биллом Гейтсом, пытался купить её внимание.