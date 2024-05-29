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Революция на дорогах: BYD запускает гибриды с запасом хода 2100 км на одной зарядке

BYD представила новую гибридную технологию с рекордной экономией топлива

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Авто

Китайская компания BYD представила пятую генерацию гибридной технологии, которая обеспечивает рекордно низкий расход топлива — 2,9 литра на 100 км при разряженных батареях.

BYD представила новую гибридную технологию с рекордной экономией топлива
Фото: Wikipedia by Strilets` is licensed under CC BY-SA 4.0

Новая технология позволяет проехать до 2100 км с полной зарядкой батареи и полным баком бензина. Новые модели седанов Qin L и Seal 06, оснащенные этой технологией, уже доступны по цене от 99,800 юаней ($13,775).

Пользователи могут экономить до 9,682 юаней в год на топливе по сравнению с бензиновыми моделями. Эта инновация усиливает конкуренцию с такими автогигантами, как Toyota и Volkswagen, в сфере гибридных автомобилей.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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