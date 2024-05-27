Kia отзывает 2 тыс. электрокаров: что может случиться, если вы зарядите свой Niro EV?

Kia отзывает 2 тыс. электромобилей Niro EV 2022 года из-за опасности возгорания

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Компания Kia объявила об отзыве 2 тыс. 209 электромобилей Niro EV 2022 года производства из-за риска перегрева и оплавления высоковольтного предохранительного разъема АКБ, что может привести к возгоранию или потере мощности во время движения.

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Владельцам электрокаров рекомендуется не заряжать их в гаражах до завершения ремонтных работ, в рамках которых будет заменен предохранительный разъем на новый.

Раннее сообщалось, что Kia расширяет отзыв автомобилей из-за потери управления рулём.