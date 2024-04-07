Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сценаристу "Д'Артаньяна и три мушкетёра" Марку Розовскому стало плохо в одном из столичных театров
Ученые из МГУ предложили использовать полимеры в борьбе с эрозией почвы
Шесть лучших упражнений, которые помогут подтянуть тело к лету
SHOT: судебные приставы объявили в розыск актера Игоря Гаспаряна
В России придумали, как из шлака сделать "вечный" кирпич
Посадите в саду цветок, похожий на брызги шампанского
Эксперты ответили, зачем кошки сбрасывают предметы со стола
Майские приключения на природе: популярные туры для активного отдыха
Стала известна причина отмены премьеры нового фильма Гая Ричи в России
Kia отзывает сотни автомобилей из-за серьезной проблемы с управлением

Kia расширяет отзыв автомобилей из-за потери управления рулём

1:04
Авто

Kia расширяет отзыв автомобилей 2023 года выпуска модели Kia Forte из-за возможной потери управления рулевым управлением. Предыдущий отзыв, затронувший 113 автомобилей в Канаде, был связан с дефектными деталями.

Kia расширяет отзыв автомобилей из-за потери управления рулём
Фото: Wikipedia by Benespit is licensed under CC BY-SA 4.0

Новое обновление касается еще двух автомобилей в Канаде и 215 автомобилей в США. Причиной отзыва является ошибка изготовителя, заключающаяся в неправильной сварке соединения правого переднего нижнего рычага подвески к поперечнику. Если соединение отклеится, это может повлиять на рулевое управление и привести к потере контроля над автомобилем, что может вызвать аварию.

Kia America оценивает, что около одного процента всех отзываемых автомобилей могут быть затронуты этой проблемой. Владельцев уведомят по почте и призовут обратиться в дилерский центр Kia для замены правого переднего нижнего рычага подвески, если это необходимо. Владельцы также могут проверить статус своего автомобиля онлайн на сайте Transport Canada, используя свой VIN-код.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Популярное
Ответная реакция англосаксов не заставила себя долго ждать: США и Великобритания передадут Австралии атомные подводные лодки в ответ на политику Китая

Соглашение, подписанное в 2021 году между США, Британией и Австралией, вызвало значительное внимание в международном сообществе.

США и Великобритания передадут Австралии атомные подводные лодки
Максим Галкин* показал любимое видео с сыном Гарри
Алла Пугачёва обратилась к сыну Гарри: "Позвони охране, чтобы ворота открыли"
Мария Погребняк честно рассказала о причинах развода с мужем-футболистом
Паника в мировом сообществе: почему ученые бьют тревогу из-за антарктических льдов
Наступление армии РФ в Часов Яре, обнуление военных объектов Одессы Дмитрий Плотников НАТО проиграл РФ битву за Украину и распадётся из-за внутренних противоречий Любовь Степушова
Зепюр Брутян показала трогательные кадры игры Прилучного с подрастающим сыном
Тёплая вода с лимоном: как правильно сделать классический вариант знаменитой воды "для похудения"
Они готовы отдать жизнь за вас: названы породы самых верных и преданных кошек
Они готовы отдать жизнь за вас: названы породы самых верных и преданных кошек
Последние материалы
Сценаристу "Д'Артаньяна и три мушкетёра" Марку Розовскому стало плохо в одном из столичных театров
Ученые из МГУ предложили использовать полимеры в борьбе с эрозией почвы
Kia расширяет отзыв автомобилей из-за потери управления рулём
Шесть лучших упражнений, которые помогут подтянуть тело к лету
SHOT: судебные приставы объявили в розыск актера Игоря Гаспаряна
В России придумали, как из шлака сделать "вечный" кирпич
Посадите в саду цветок, похожий на брызги шампанского
Эксперты ответили, зачем кошки сбрасывают предметы со стола
Майские приключения на природе: популярные туры для активного отдыха
Стала известна причина отмены премьеры нового фильма Гая Ричи в России
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников