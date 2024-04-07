Kia отзывает сотни автомобилей из-за серьезной проблемы с управлением

Kia расширяет отзыв автомобилей из-за потери управления рулём

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Kia расширяет отзыв автомобилей 2023 года выпуска модели Kia Forte из-за возможной потери управления рулевым управлением. Предыдущий отзыв, затронувший 113 автомобилей в Канаде, был связан с дефектными деталями.

Фото: Wikipedia by Benespit is licensed under CC BY-SA 4.0

Новое обновление касается еще двух автомобилей в Канаде и 215 автомобилей в США. Причиной отзыва является ошибка изготовителя, заключающаяся в неправильной сварке соединения правого переднего нижнего рычага подвески к поперечнику. Если соединение отклеится, это может повлиять на рулевое управление и привести к потере контроля над автомобилем, что может вызвать аварию.

Kia America оценивает, что около одного процента всех отзываемых автомобилей могут быть затронуты этой проблемой. Владельцев уведомят по почте и призовут обратиться в дилерский центр Kia для замены правого переднего нижнего рычага подвески, если это необходимо. Владельцы также могут проверить статус своего автомобиля онлайн на сайте Transport Canada, используя свой VIN-код.