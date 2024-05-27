Kia Cerato вернулся в Россию, но уже за 2 млн 888 тыс. рублей

Kia Cerato вернулся в Россию под новым именем Kia K3: что стоит знать

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Седан Kia Cerato вернулся на российский рынок в своей "китайской" модификации под названием Kia K3.

Фото: Wikipedia by Tomash is licensed under CC BY-SA 3.0

Минимальная цена на модель составляет 2 млн 888 тыс. рублей. Предлагаемая комплектация Premium оснащена 1,5-литровым 116-сильным двигателем, вариатором и рядом премиальных опций. Кроме того, доступна версия с 140-сильным турбированным двигателем за более высокую цену.

Сравнимые по классу автомобили официально представленные в России стоят дороже, чем ввозимые "серым" путем Kia K3.