Kia Cerato вернулся в Россию, но уже за 2 млн 888 тыс. рублей

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Kia Cerato вернулся в Россию под новым именем Kia K3: что стоит знать

0:39
Авто

Седан Kia Cerato вернулся на российский рынок в своей "китайской" модификации под названием Kia K3.

Kia Cerato вернулся в Россию под новым именем Kia K3: что стоит знать
Фото: Wikipedia by Tomash is licensed under CC BY-SA 3.0

Минимальная цена на модель составляет 2 млн 888 тыс. рублей. Предлагаемая комплектация Premium оснащена 1,5-литровым 116-сильным двигателем, вариатором и рядом премиальных опций. Кроме того, доступна версия с 140-сильным турбированным двигателем за более высокую цену.

Сравнимые по классу автомобили официально представленные в России стоят дороже, чем ввозимые "серым" путем Kia K3.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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