Психотерапевт рассказал, что говорит о водителе глухая тонировка его автомобиля

Психотерапевт Фомин: глухая тонировка говорит об агрессивности водителя

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Внешность автомобиля, как и человека, способна многое рассказать о его владельце. Согласно мнению психотерапевта Евгения Фомина, стиль автомобиля отражает глубинные черты личности водителя.

Фото: Wikipedia by Samuele Errico Piccarini samuele_piccarini is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Цвет автомобиля

Выбор белого или черного цвета обычно свидетельствует о желании не привлекать к себе излишнего внимания и подчеркнуть солидность.

Яркие оттенки указывают на экстравертность и стремление к тому, чтобы быть замеченным, привлечь к себе внимание. Молодые водители чаще отдают предпочтение ярким цветам, демонстрируя свое стремление выделиться и быть лучше других.

Чистота автомобиля

Блестящая чистота авто свидетельствует о пунктуальности, скрупулезности и уважении к порядку.

Небрежное отношение к внешнему виду говорит о практичности и невнимательности к мнению окружающих.

Тонировка стекол

Темная тонировка стекол часто ассоциируется с крутизной. Однако с точки зрения психологии, она может свидетельствовать о склонности к агрессивному поведению у владельца.

По мнению доктора Фомина, глубокая тонировка — это своего рода вызов обществу, демонстрация готовности к конфликту.

Водители таких автомобилей словно говорят: "Мы не боимся нарушать правила, мы превыше общепринятых стандартов".