Скандал на заводе Mercedes: рабочих запугивают и увольняют за поддержку профсоюза

Профсоюз United Auto Workers (UAW) требует нового голосования на заводе Mercedes-Benz в Алабаме после поражения на выборах, утверждая, что компания вела активную антипрофсоюзную кампанию.
UAW подала жалобу в Национальный совет по трудовым отношениям, обвиняя Mercedes в увольнении сотрудников, поддерживающих профсоюз, и проведении встреч с целью распространения антипрофсоюзных взглядов. На выборах около 56% из почти 5000 работников завода и близлежащей фабрики по производству аккумуляторов проголосовали против объединения в профсоюз.
В отличие от Mercedes, Volkswagen в Теннесси занял нейтральную позицию, что привело к исторической победе UAW там. Теперь региональный директор NLRB рассмотрит возражение профсоюза и, возможно, назначит слушание в ближайшие недели.
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