Правило 3 секунд: гарантия безопасности на дороге

Не попадись на штраф: как сохранить жизнь на дороге с помощью одного правила

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Издание SPEEDME. RU обращает внимание на важность соблюдения безопасного интервала между автомобилями на дороге, исходя из так называемого "правила 3 секунд".

Фото: premier.gov.ru is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Это правило рекомендует водителям оставлять определенное расстояние между собой и впереди идущим автомобилем, чтобы избежать аварийных ситуаций. Нарушение этого правила может не только повлечь за собой аварию, но и привести к наложению штрафа в размере 1500 рублей, согласно статье КоАП.

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