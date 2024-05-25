Правило 3 секунд: гарантия безопасности на дороге

Издание SPEEDME. RU обращает внимание на важность соблюдения безопасного интервала между автомобилями на дороге, исходя из так называемого "правила 3 секунд".
Это правило рекомендует водителям оставлять определенное расстояние между собой и впереди идущим автомобилем, чтобы избежать аварийных ситуаций. Нарушение этого правила может не только повлечь за собой аварию, но и привести к наложению штрафа в размере 1500 рублей, согласно статье КоАП.
Ранее сообщалось, что Автоэксперт Ревин рассказал, о чем говорит высокий уровень масла в двигателе.
В аэропорту существует множество правил и норм поведения, которые необходимо соблюдать.