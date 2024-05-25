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Правило 3 секунд: гарантия безопасности на дороге

Не попадись на штраф: как сохранить жизнь на дороге с помощью одного правила

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Авто

Издание SPEEDME. RU обращает внимание на важность соблюдения безопасного интервала между автомобилями на дороге, исходя из так называемого "правила 3 секунд".

Не попадись на штраф: как сохранить жизнь на дороге с помощью одного правила
Фото: premier.gov.ru is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Это правило рекомендует водителям оставлять определенное расстояние между собой и впереди идущим автомобилем, чтобы избежать аварийных ситуаций. Нарушение этого правила может не только повлечь за собой аварию, но и привести к наложению штрафа в размере 1500 рублей, согласно статье КоАП.

Ранее сообщалось, что Автоэксперт Ревин рассказал, о чем говорит высокий уровень масла в двигателе.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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