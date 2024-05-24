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Как избежать беды: автоэксперт объяснил неожиданные причины повышенного уровня масла

Автоэксперт Ревин рассказал, о чем говорит высокий уровень масла в двигателе

2:02
Авто

Автоэксперт Алексей Ревин рассмотрел несколько причин, по которым уровень масла в двигателе может оказаться выше рекомендованного производителем. Также эксперт журнала "За рулём" объяснил, какие проблемы это может вызвать для автомобиля.

Автоэксперт Ревин рассказал, о чем говорит высокий уровень масла в двигателе
Фото: Wikipedia by Huhu Uet is licensed under CC BY-SA 3.0

Во-первых, необходимо ознакомиться с инструкцией и следовать рекомендациям производителя по измерению уровня масла в двигателе. Обычно это нужно делать на ровной поверхности, после прогрева двигателя и через пять минут после его остановки. Неправильное измерение может привести к неточным результатам.

Во-вторых, причиной повышенного уровня масла может быть деформированный поддон.

"Объем поддона уменьшился как минимум на литр, а куда денется избыток масла? Маслоприемник может остаться целым и продолжить подавать масло к насосу", — говорится в подписи к фотографии с сильно помятым поддоном.

В-третьих, уровень масла может увеличиться из-за попадания топлива в масло вследствие неисправного насоса или редких поездок, особенно зимой. В таких случаях форсунки подают больше топлива, которое проникает в поддон и не успевает испариться. Попадание бензина в масло ухудшает его смазочные свойства.

Еще одна причина — попадание антифриза в масло, который тяжелее и скапливается на дне.

"Это возможно при трещинах в головке блока цилиндров, в самом блоке или при негерметичности теплообменника 'масло-антифриз', который используется во многих современных автомобилях", — поясняет эксперт.

Если в масло попадает топливо или антифриз, необходимо прекратить эксплуатацию автомобиля до устранения проблемы.

Пятая причина повышенного уровня масла — мошеннический долив, когда перед продажей автомобиля для маскировки низкого давления в системе смазки добавляют самое вязкое масло, не сливая старое. Эксперт советует избегать покупки таких автомобилей.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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