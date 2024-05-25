Игнорируете настройку зеркал: как это может привести к аварии

Правильная настройка зеркал: важный шаг к безопасной езде

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Правильная настройка зеркал в автомобиле — ключевой элемент безопасной езды, который многие водители часто игнорируют, что может привести к авариям.

Фото: flickr.com by Axion23 is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Italy

Внутреннее зеркало заднего вида должно обеспечивать видимость всего заднего стекла, а боковые зеркала — минимизировать слепые зоны, показывая небольшую часть автомобиля и максимальное пространство за ним.

Дополнительное зеркало для наблюдения за ребенком полезно для родителей, позволяя следить за детьми на заднем сиденье. Правильная настройка зеркал повышает безопасность и должна стать рутинной частью подготовки к каждому вождению.