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Таксисты массово отказываются от Toyota и Hyundai в пользу китайских автомобилей: в чем секрет?

Владелец таксопарка раскрыл, почему таксисты переходят на китайские машины

2:35
Авто

Китайские автопроизводители активно завоевывают российский автомобильный рынок, даже крупные таксопарки отказываются от привычных Kia Rio и Kia K5 в пользу кроссоверов Geely, Chery и Haval. В интервью порталу njcar. ru владелец таксопарка объяснил, почему таксисты предпочитают китайские машины и избегают Toyota Camry и Hyundai Sonata, ввезенные по параллельному импорту.

Владелец таксопарка раскрыл, почему таксисты переходят на китайские машины
Фото: dt.mos.ru by Департамент транспорта города Москвы is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Еще три года назад перспективы китайских автомобилей в России казались сомнительными. Кто бы мог подумать, что Haval и Geely смогут составить конкуренцию Toyota и Hyundai? Российские водители были привержены знакомым брендам и не спешили менять свои привычки.

Но теперь ситуация изменилась: новые марки из Китая уверенно завоевывают российский рынок на фоне отсутствия официальных поставок европейских, японских и корейских моделей.

Корпоративные парки, включая даже полицию, начинают закупать китайские автомобили. Массовое внедрение китайских авто в столичное такси стало главным индикатором успеха китайской автомобильной индустрии в России.

Почему это стало возможным? Неужели китайские автомобили лучше и дешевле? Ведь параллельный импорт позволяет ввезти любую машину. Однако, на практике по серым схемам сейчас ввозят лишь 8-10% новых автомобилей. Для огромного российского рынка это крайне незначительное количество.

Еще один серьезный недостаток параллельного импорта — отсутствие гарантии и проблемы с запчастями. Поэтому корпоративные автопарки и такси избегают неофициальных поставок: им необходимы гарантии и стабильный поток запчастей и расходных материалов.

Массовое появление китайских авто в такси свидетельствует о том, что старый автопарк сильно изношен и нуждается в замене. Таксисты проезжают более 150 000 км в год, проходя техобслуживание ежемесячно, поэтому доступность расходных материалов для них критична.

Такси — это чистая математика бизнеса, где каждый рубль на счету. Лишние расходы превращаются в прямые убытки. В данный момент китайские автомобили экономически выгоднее.

Однако, даже среди китайских авто ситуация меняется. Некоторые модели показали себя не с лучшей стороны, поэтому таксисты чаще выбирают Geely и Haval, избегая менее надежных Chery.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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