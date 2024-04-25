Обновленные BMW: что изменилось в 4 Series Gran Coupe и i4?

BMW представила обновленные модели 4 Series Gran Coupe и электрического i4

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BMW представила обновленные версии 4 Series Gran Coupe и электрического i4 с небольшими изменениями в дизайне и технологиях.

Фото: Wikipedia by BMW Nederland is licensed under CC BY 3.0

Обновленные модели получили изменения во внешнем оформлении, новые фары и опции освещения, а также расширенные возможности гибридных двигателей. Внутри автомобилей также произошли изменения, включая обновленную технологию информационно-развлекательной системы и новые варианты отделки интерьера.

Производство начнется в июле, а цены будут объявлены ближе к дате запуска на рынок.