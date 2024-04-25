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Битва в суде: инвестор против Маска. Что станет с Tesla?

Инвестор Tesla требует от суда предотвратить переезд компании в Техас

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Инвестор Tesla, успешно подавший в суд на аннулирование зарплатного пакета генерального директора компании Элона Маска на $56 миллиардов, обратился к судье Делавэра в среду с просьбой предотвратить электрокармобильную компанию от избегания юрисдикции суда путем переезда ее юридической резиденции в Техас.

Инвестор Tesla требует от суда предотвратить переезд компании в Техас
Фото: flickr.com by Daniel Oberhaus is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Представители Ричарда Торнетты, инвестора Tesla, попросили канцлера Делавэра Каталин МакКормик рассмотреть его запрос до ежегодного собрания Tesla 13 июня, где акционеры будут голосовать о реинкорпорации в Техас и утверждении зарплатного пакета Маска за 2018 год.

Судья Делавэра в январе аннулировала зарплатный пакет, назвав его "непостижимым". Чтобы попытаться восстановить этот пакет, Tesla использовала неясный юридический маневр, предложив акционерам "утвердить" зарплату Маска за 2018 год.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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