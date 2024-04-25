Битва в суде: инвестор против Маска. Что станет с Tesla?

Инвестор Tesla требует от суда предотвратить переезд компании в Техас

Инвестор Tesla, успешно подавший в суд на аннулирование зарплатного пакета генерального директора компании Элона Маска на $56 миллиардов, обратился к судье Делавэра в среду с просьбой предотвратить электрокармобильную компанию от избегания юрисдикции суда путем переезда ее юридической резиденции в Техас.

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Представители Ричарда Торнетты, инвестора Tesla, попросили канцлера Делавэра Каталин МакКормик рассмотреть его запрос до ежегодного собрания Tesla 13 июня, где акционеры будут голосовать о реинкорпорации в Техас и утверждении зарплатного пакета Маска за 2018 год.

Судья Делавэра в январе аннулировала зарплатный пакет, назвав его "непостижимым". Чтобы попытаться восстановить этот пакет, Tesla использовала неясный юридический маневр, предложив акционерам "утвердить" зарплату Маска за 2018 год.