Битва в суде: инвестор против Маска. Что станет с Tesla?

Инвестор Tesla, успешно подавший в суд на аннулирование зарплатного пакета генерального директора компании Элона Маска на $56 миллиардов, обратился к судье Делавэра в среду с просьбой предотвратить электрокармобильную компанию от избегания юрисдикции суда путем переезда ее юридической резиденции в Техас.

Фото: flickr.com by Daniel Oberhaus is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International