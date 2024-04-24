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Раскрываем секреты: как выбрать идеальный б/у Renault Logan за 400 тыс. рублей — советы эксперта

Россиянам рассказали, как правильно выбрать подержанный Renault Logan

1:26
Авто

Автоэксперт журнала "За рулем" Александр Виноградов поделился рекомендациями по приобретению б/у автомобиля Renault Logan стоимостью 400 тыс. рублей. Согласно его оценке, такой автомобиль будет возрастом около 12-13 лет, оснащен 1.6-литровым восьмиклапанным двигателем мощностью 84 л. с. и механической трансмиссией. Двигатель отличается надежностью, однако со временем могут возникнуть проблемы с запотеванием крышки ремня ГРМ и сальниками коленвала.

Россиянам рассказали, как правильно выбрать подержанный Renault Logan
Фото: Wikipedia by Алексей Кашевник is licensed under public domain

Трансмиссия демонстрирует высокую надежность, а сцепление служит в среднем 150-160 тыс. километров.

При покупке важно внимательно осмотреть область под дверными уплотнителями на предмет коррозии, а также убедиться в долговечности подвески, ремонт которой обойдется недорого.

В другом исследовании Виноградов анализировал альтернативы Lada Granta на вторичном рынке. Он отметил, что за миллион рублей можно приобрести б/у Kia Rio третьего поколения, выпущенный в России с бензиновыми двигателями 1,4 и 1,6 л, или рестайлинговую версию седана Volkswagen Polo с 1.6-литровым двигателем мощностью 110 л. с.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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