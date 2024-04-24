Эти кроссоверы и внедорожники по цене до 2 млн стали самыми популярными в России

Аналитики перечислили самые популярные в РФ кроссоверы и внедорожники

1:04 Your browser does not support the audio element. Авто

Аналитики "СберАвто", платформы для торговли автомобилями, изучили данные о покупках кроссоверов и внедорожников за первый квартал этого года.

Фото: Wikipedia by Bezik is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0.

Стоимость этих автомобилей не превышала 2 млн рублей. Согласно их исследованию, основным выбором покупателей (85% от всех сделок с SUV) стали подержанные кроссоверы, в особенности модели 2012 и 2019 годов выпуска.

Большинство клиентов (93%) приобретали автомобили в кредит, остальные (7%) — за наличные средства.

Наибольшей популярностью пользовались японские (28%), китайские (20%) и немецкие (16%) марки автомобилей. Среди всех марок на первых местах оказались Nissan (8%), Lada (7%) и Kia (6%), за ними следуют Toyota и BMW (по 6%). Среди моделей особенно выделились Volkswagen Tiguan, Nissan Qashqai, Lada 4x4, Kia Sportage и Geely Monjaro.