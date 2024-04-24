Эти кроссоверы и внедорожники по цене до 2 млн стали самыми популярными в России

Аналитики "СберАвто", платформы для торговли автомобилями, изучили данные о покупках кроссоверов и внедорожников за первый квартал этого года.
Стоимость этих автомобилей не превышала 2 млн рублей. Согласно их исследованию, основным выбором покупателей (85% от всех сделок с SUV) стали подержанные кроссоверы, в особенности модели 2012 и 2019 годов выпуска.
Большинство клиентов (93%) приобретали автомобили в кредит, остальные (7%) — за наличные средства.
Наибольшей популярностью пользовались японские (28%), китайские (20%) и немецкие (16%) марки автомобилей. Среди всех марок на первых местах оказались Nissan (8%), Lada (7%) и Kia (6%), за ними следуют Toyota и BMW (по 6%). Среди моделей особенно выделились Volkswagen Tiguan, Nissan Qashqai, Lada 4x4, Kia Sportage и Geely Monjaro.
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