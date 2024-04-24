Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Квартиры в Тбилиси подорожали на 14% за 1 квартал
Tesla начала массово увольнять сотрудников в Европе
L’Anthropologie: решена загадка палеолитических поселений на берегу реки Сейм
Россияне начали бронировать заграничные туры на зиму
Почему полезно проводить время с друзьями во время шопинга
Дмитрий Нагиев стал самым дорогим актером России
Ветеринар Галкин рассказал, почему кошка пытается сбежать из дома
Advice.News: для предотвращения диабета нужно есть яблоки и авокадо
Как прокуратура помогла жителю Приморья вернуть 250 тысяч за протезы
Автоматическая коробка передач неисправна: вот три проверенных способа ее спасения

Раскрыты три способа решить самую частую проблему АКПП

1:05
Авто

"Пинки" и "рывки" часто указывают на проблемы с автоматической коробкой передач. Алексей Шпикалов, директор по сервису и запасным частям АГ "Авилон", поделился с "Российской газетой" методами борьбы с этой проблемой.

Раскрыты три способа решить самую частую проблему АКПП
Фото: Wikipedia by The Car Spy is licensed under CC BY 2.0

В первую очередь, Шпикалов советует проверить уровень масла в коробке передач и убедиться, что он соответствует норме, так как неправильный уровень может быть причиной нестабильной работы.

Далее, замена трансмиссионного масла на новое может значительно улучшить ситуацию, особенно если текущее масло загрязнено или устарело.

Третий метод заключается в обновлении или перекалибровке программного обеспечения коробки передач, что также может помочь сгладить переключения.

Шпикалов также отметил, что другие методы устранения проблемы связаны с диагностикой и ремонтом АКПП.

Он рекомендует обратиться в сервисный центр для решения проблемы, чтобы избежать возможных повреждений и обеспечить качественное устранение неисправностей.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Популярное
Стала известна баснословная стоимость брендовой юбки жены Евгения Петросяна

Супруга Евгения Петросяна Татьяна Брухунова сфотографировалась в яркой юбке. Знатоки вычислили стоимость наряда жены юмориста.

Жена Петросяна пощеголяла в юбке почти за четверть миллиона рублей
Музыкальный критик Соседов подтвердил возвращение Лолиты на телевидение
Лолита вернулась на ТВ после скандальной паузы
Кирпич придёт на смену батарейки: инженеры со всего мира предложили необычные способы хранения энергии
Самые добрые породы кошек, которые привязаны к своему хозяину больше всего: четверка из кошачьего мира
Умеете ли вы правильно пить воду? Советы из прошлого Сергей Лебедев Запад требует от Зеленского не прекращать сражаться за интересы США Дмитрий Плотников Страны НАТО придумывают лучшую причину избежать поставок ЗРС Patriot Украине Любовь Степушова
Скидки до 50% на перелеты "Аэрофлотом": масштабная распродажа билетов
Им удалось увеличить продолжительность жизни в 2-3 раза: российские учёные достигли успеха в модификации человеческих клеток
Четыре правила для восстановления ногтей после удаления гель-лака: как вернуть им здоровье
Четыре правила для восстановления ногтей после удаления гель-лака: как вернуть им здоровье
Последние материалы
L’Anthropologie: решена загадка палеолитических поселений на берегу реки Сейм
Раскрыты три способа решить самую частую проблему АКПП
Россияне начали бронировать заграничные туры на зиму
Почему полезно проводить время с друзьями во время шопинга
Дмитрий Нагиев стал самым дорогим актером России
Ветеринар Галкин рассказал, почему кошка пытается сбежать из дома
Advice.News: для предотвращения диабета нужно есть яблоки и авокадо
Как прокуратура помогла жителю Приморья вернуть 250 тысяч за протезы
Несколько участников группы "Би-2" пытаются стать гражданами Молдавии
Луковая шелуха - отличное средство для рассады как удобрение
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников