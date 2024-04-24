Автоматическая коробка передач неисправна: вот три проверенных способа ее спасения

Раскрыты три способа решить самую частую проблему АКПП

1:05 Your browser does not support the audio element. Авто

"Пинки" и "рывки" часто указывают на проблемы с автоматической коробкой передач. Алексей Шпикалов, директор по сервису и запасным частям АГ "Авилон", поделился с "Российской газетой" методами борьбы с этой проблемой.

Фото: Wikipedia by The Car Spy is licensed under CC BY 2.0

В первую очередь, Шпикалов советует проверить уровень масла в коробке передач и убедиться, что он соответствует норме, так как неправильный уровень может быть причиной нестабильной работы.

Далее, замена трансмиссионного масла на новое может значительно улучшить ситуацию, особенно если текущее масло загрязнено или устарело.

Третий метод заключается в обновлении или перекалибровке программного обеспечения коробки передач, что также может помочь сгладить переключения.

Шпикалов также отметил, что другие методы устранения проблемы связаны с диагностикой и ремонтом АКПП.

Он рекомендует обратиться в сервисный центр для решения проблемы, чтобы избежать возможных повреждений и обеспечить качественное устранение неисправностей.