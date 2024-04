Автоматическая коробка передач неисправна: вот три проверенных способа ее спасения

Your browser does not support the audio element.

"Пинки" и "рывки" часто указывают на проблемы с автоматической коробкой передач. Алексей Шпикалов, директор по сервису и запасным частям АГ "Авилон", поделился с "Российской газетой" методами борьбы с этой проблемой.

Фото: Wikipedia by The Car Spy is licensed under CC BY 2.0