48% россиян игнорируют отзывы в интернете при покупке авто — вот что они делают вместо этого

Автоэксперты узнали, как выбирают автомобили россияне

1:58 Your browser does not support the audio element. Авто

В поиске автомобиля многие россияне полагаются на интернет-отзывы и советы друзей. Исходя из исследования, проведенного специалистами "Росгосстрах" и банка "Открытие", окончательный выбор чаще всего зависит от таких критериев, как цена, бренд и класс авто.

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Опрос выявил, что 48% автомобилистов в России предпочитают самостоятельно анализировать технические данные и делать выбор на основе собственного мнения. Однако большинство (52%) склонны руководствоваться онлайн-комментариями и мнениями близких.

Среди основных факторов выбора выделяются: стоимость (44%), марка или страна производства (37%), а также класс и особенности автомобиля (27%). Также важными параметрами являются мощность двигателя (26%), тип привода (20%) и коробка передач (18%). Менее значимы объем двигателя (15%), цвет кузова (12%), уровень безопасности (8%) и наличие дополнительных опций (7%).

Год назад автолюбители также указывали на цену как на главный критерий при покупке новой машины и на техническое состояние при выборе б/у авто. Сейчас для молодежи до 30 лет более важны внешний вид и удобство нового авто, в то время как старшее покупательское поколение обращает внимание на расход топлива и класс авто.

Мужчины предпочитают надежность, а женщины чаще обращают внимание на тип коробки передач.

Среди опрошенных 36% владеют авто, стоимость которого менее 1 млн рублей. Еще 31% имеют машины стоимостью от 1 до 2,5 млн рублей, 25% — от 2,5 до 5 млн рублей, а 8% — более 5 млн рублей.