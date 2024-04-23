Новый бизнес: как электромобили смогут заработать для вас деньги?

Автопроизводители ведут борьбу за долю в рынке энергии: EVs на подходе

1:31 Your browser does not support the audio element. Авто

Автопроизводители, начиная от General Motors до Volvo Cars, а также коммерческие операторы зарядных устройств и приложений для зарядки, вычисляют свою финансовую выгоду, поскольку электромобили, позволяющие их владельцам продавать электроэнергию обратно в сети, становятся более реальной перспективой.

Фото: www.flickr.com by Jakob Härter is licensed under Attribution-Share Alike 4.0 International

Технология двусторонней зарядки, или vehicle-to-grid (V2G), позволяет владельцам электромобилей заряжать их по ночам по низким тарифам, а затем продавать энергию обратно в сеть с прибылью в пиковые часы. Многие крупные автопроизводители планируют выпустить модели с поддержкой V2G в ближайшие годы.

В то время как в США двунаправленная зарядка находится на стадии эксперимента, в Германии регулирующие препятствия затрудняют ее внедрение. Однако в Великобритании компания Octopus Energy уже запустила тарифы V2G для клиентов, предлагая бесплатную зарядку при условии, что владельцы оставляют свои электромобили подключенными на ночь.

Подобные тарифы также планируются в других странах, включая Францию, Японию, Новую Зеландию и американский штат Техас. Автопроизводители также начинают развивать свои собственные энергетические подразделения, присоединяясь к платформам программного обеспечения, энергодистрибьюторам и другим компаниям, конкурирующим за доход от V2G.