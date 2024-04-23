Удивительная правда: как новые нормы заставят вас пересматривать интерьер вашего авто

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Автоэксперт Попов предупредил о штрафах за девайсы на лобовом стекле

Авто

После введения новых нормативов относительно состояния автомобилей, установка на переднее стекло устройств, мешающих обзору, подлежит наложению штрафа в размере 500 рублей.

Автоэксперт Попов предупредил о штрафах за девайсы на лобовом стекле
Фото: Официальный телеграм-канал ГИБДД России

В новых правилах относительно состояния автомобилей появилось требование исключить с переднего стекла устройства и крепления, которые могут затруднять обзор водителю. Нарушение данного требования влечет за собой взимание штрафа в размере 500 рублей. Эту информацию в интервью с "Звездой" напомнил автомобильный эксперт Дмитрий Попов.

"С начала сентября прошлого года был утвержден запрет на размещение на переднем стекле элементов, ограничивающих обзор — за исключением антенн, стеклоочистителей и зеркал. Водителям необходимо проявлять особую осторожность при размещении на переднем стекле каких-либо предметов", — пояснил эксперт.

Попов порекомендовал владельцам автомобилей устанавливать видеорегистраторы за зеркалом заднего вида. В таком положении они не будут мешать обзору и не вызовут вопросов у инспекторов.

"Этот запрет также затронет любителей устанавливать антирадары — таксисты часто этим грешат. Многие также используют присоски для установки держателей смартфонов и планшетов, чтобы иметь доступ, например, к навигации. Теперь все это нарушает закон", — заключил эксперт.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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